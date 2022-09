Alkoholverkauf am Seeufer – Bier und Prosecco sollen ins offizielle Sortiment Am Zürichseeufer dürfen offizielle Verkaufsstellen keine Alkoholika anbieten. Die FDP will das ändern.

Sollen auch Alkoholikas verkaufen dürfen: Einer der offiziellen mobilen Verkaufsstellen am Zürcher Seeufer. Foto: PD

Wer am Zürcher Seeufer Alkoholika bestellen möchte, kann sich das Bier oder den Prosecco im Netz bestellen. Online-Lieferdienste bringen das Gewünschte anschliessend direkt und mittels GPS metergenau zur Kundschaft, sagt FDP-Gemeinderat Flurin Capaul.

Das sei unfair und stelle eine Benachteiligung dar, so die Kritik der Freisinnigen. Den offiziellen mobilen Verkaufsstellen, deren Betreiber bei der Stadt Zürich um eine kostenpflichtige Bewilligung nachsuchen müssen, sei dies nämlich verboten. In einem Vorstoss forderte die FDP, diese Praxis zu ändern.

Mehrheit will Verbot aufheben

Eine Alkohol-Verkauf-Erlaubnis für die mobilen Verkaufsstellen würde auch die Littering- und Verletzungsgefahr reduzieren, führte die FDP weiter aus. Denn diese seien gehalten, keine Glasbehälter zu verkaufen. Bei den Online-Lieferdiensten bestehe diese Einschränkung nicht, was sich etwa in Glasscherben in der Seeanlage äussere.

Der Vorstoss fand im Gemeinderat mit 93 zu 8 Stimmen eine klare Mehrheit. Einzig die AL sprach sich gegen das Postulat aus; es sei «gesundheitspolitisch schädlich», meinte Mischa Schiwow. Am See werde trotz des Verbotes heute schon getrunken, hält Stephan Iten (SVP) dagegen. Ein auf einige Verkaufsstellen beschränktes Verkaufsverbot sei deshalb überholt, ergänzte Guy Krayenbühl (GLP).

SDA/tif

Fehler gefunden?Jetzt melden.