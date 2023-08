Bilanz Musikfestwochen Winterthur – Über 60’000 besuchten Konzerte in der Altstadt Auch die letzten Tage der Musikfestwochen waren nochmals gut besucht, die Konzerte am Freitag und Samstag ausverkauft. Die Organisatoren sind «mehr als zufrieden». Rafael Rohner

Die Steinberggasse war dieses Jahr oft gut gefüllt, aber nie richtig überlaufen. Foto: Enzo Lopardo

David Huber von der Co-Geschäftsleitung der Musikfestwochen zieht am Sonntagnachmittag eine sehr positive Bilanz der 48. Ausgabe. Über 60’000 Zuschauerinnen und Zuschauer hätten die Konzerte in der Winterthurer Altstadt besucht. «Das Publikumsaufkommen verteilte sich gut auf alle zwölf Tage, auch dank des anhaltend schönen Wetters», sagt Huber. Dadurch sei es auf dem Gelände nie überfüllt gewesen, was zu einer stimmungsvollen Atmosphäre für alle beigetragen habe.

Einzig am Donnerstag mussten wegen des Andrangs zeitweise alle Eingänge geschlossen werden. Mit einer leicht tieferen Obergrenze hatten die Organisatoren zudem auf Rückmeldungen aus vergangenen Jahren reagiert, wonach es den Besucherinnen und Besuchern zu eng geworden war.

Mehr Spenden als erwartet

Musikalisch sei es erneut gelungen, spannende internationale Bands nach Winterthur zu holen, sagt Huber weiter, so etwa Madrugada, The Blaze oder Bilderbuch. Am Freitag- und Samstagabend seien die Konzerte ausverkauft gewesen. Bei den Gratiskonzerten hätten vielversprechende Newcomer überzeugt, so etwa das Jazzduo Domi & JD Beck, das gerade zu einem internationalen Höhenflug ansetze.

Bewährt haben sich laut Huber auch die Änderungen in der Steinberggasse. Die Mampferei mit Foodständen und Aussichtsplattform sei bei vielen gut angekommen. Der Spendeneingang aus den freiwilligen Kollekten sei dieses Jahr ebenfalls «sehr gut» gewesen und habe die Erwartungen übertroffen. «Insgesamt sind wir mehr als zufrieden», sagt David Huber. «Wir haben sehr viele wunderbare Rückmeldungen erhalten, von allen Seiten: von Bands, Anwohnenden und Gästen.» Doch lassen wir die Bilder sprechen und die 48. Winterthurer Musikfestwochen nochmals Revue passieren.

Mit Kopfhörer können auch die Kleinsten bis vor die Bühne, am liebsten auf Mamis Schultern. Foto: Seraina Boner

Anwohnende müssen für einen Konzertbesuch nur kurz ans Fenster treten. Foto: Madeleine Schoder

Die Mampferei mit Foodständen und Blick auf die Bühne war beliebt. Foto: Seraina Boner

Hinsetzen und geniessen. Foto: Seraina Boner

Das Publikum hat sich über die zwölf Tage verteilt, es wurde selten richtig eng in der Steinberggasse. Foto: Madeleine Schoder

Uche Yara rocken die Bühne. Foto: Madeleine Schoder

Zwischenstopp an der Albani-Bar. Foto: Madeleine Schoder

Schlemmerei oder Mampferei? Ein schwieriger Entscheid. Foto: Enzo Lopardo

Werden hier etwa die Preise verhandelt oder nur Sprüche geklopft? Foto: Enzo Lopardo

Einmalige Stimmung an den Winterthurer Musikfestwochen. Foto: Enzo Lopardo

Ein lauer Sommerabend mit Musik, so kommt man gern aus den Ferien zurück nach Winterthur. Foto: Enzo Lopardo

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

