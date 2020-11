Mamablog: Kinder im Internet – Bildschirmzeit à la Montessori? Unsere Autorin will aus dem Smartphone keine verbotene Frucht machen, sondern eine gesunde Ergänzung im Alltag. Dazu empfiehlt sie eine Liste digitaler Aktivitäten. Ellen Girod

Es gibt Momente, in denen Eltern froh sind um einen Bildschirm. Der Lockdown im Frühling war voll davon. Foto: Ketut Subiyanto (Pexels)

Wie würden Sie es finden, wenn Ihr Partner Ihnen im Restaurant ein iPad in die Hand drückt, um in Ruhe mit seinen Freunden über Themen zu reden, von denen Sie nichts verstehen? Eben. Es wäre eine nicht allzu respektvolle Angelegenheit.

Somit hätten wir auch die Frage geklärt, ob ich meine Kinder im Restaurant an einen iPad lasse. Nebst der Sache mit dem Respekt habe ich, in Sachen Bildschirmzeit, schlicht Angst. Angst davor, meine Kinder zu Bildschirmsüchtigen zu machen. Angst, ihnen zu schaden. Weil ich erstens sehe, dass gewisse Apps so designt sind, um uns nach ihnen süchtig zu machen. Und doch kann ich nicht ohne, weil sie im Arbeitsleben wirklich sehr praktisch sind. Zweitens, weil ich merke, wie schlecht das blaue Licht meinen Augen tut.

Und drittens leuchten mir die bildschirmfreien Argumente sehr ein. Studien zeigen: Kinder lernen (z.B. die Sprache) am besten durch persönliche Beziehung zu Erwachsenen und anderen Kindern; das künstliche Licht stört die Schlaf- und Aufmerksamkeitsqualität der Kinder; Übergewicht sowie andere Krankheiten und Bildschirmzeit hängen kausal zusammen; die Liste geht weiter.

Die beste Evidenz liefern meine Kinder selbst: Austoben an der frischen Luft macht sie zufriedener und ausgeglichener als jeder Bildschirm. Und dann denke ich, als Erwachsene werden sie digital sicher viel achtsamer sein als wir. So wie wir uns heute darüber wundern, dass Eltern oder Grosseltern damals im Wohnzimmer vor Kindern geraucht haben, werden sie sich vielleicht wundern, dass wir damals sehr oft an unseren Smartphones klebten.

Die eigene «digital balance» finden

Am liebsten würde ich also all unsere Geräte zu Hause verbannen. Aber es gibt Momente, in denen ich dankbar bin für die blau leuchtenden Bildschirme. Der Lockdown im Frühling war voller solcher Momente. Wenn ich etwa ein wichtiges Gespräch auf Zoom führen musste. Oder wenn ich in Ruhe Sex haben wollte. Da habe ich – wie wohl viele andere Eltern – meine Ansprüche punkto bildschirmfreier Kindheit zurückfahren müssen.

Gleichzeitig schraube ich seither an meiner eigenen «digital balance» rum. Ich habe sämtliche Pushmeldungen und Töne abgestellt. Mein Screen leuchtet immer wieder in Graustufen (iPhone-Einstellungen > Bedingungshilfen > Anzeige und Textgrösse > Farbfilter > ein), weil die bunten Farben nicht nur meine Kinder magisch anziehen. Die erste Stunde am Tag wird möglichst nicht auf das Smartphone geschaut. Und Apps wie Instagram sperren sich automatisch nach 20 Minunten Nutzungsdauer (die drei Striche oben anklicken > Deine Aktivität > Uhrzeit > Richte eine tägliche Erinnerung ein). Denn wie sagt man so schön: Erziehung ist Beispiel und Liebe.

Pädagogisch wertvolle Apps & Co.

Um aus dem Smartphone keine verbotene Frucht zu machen, können die Kinder bei uns auch nach dem Lockdown ab und zu das iPhone benutzen. Hierfür haben wir gemeinsam Tage festgelegt: Es gibt einen Hörbuch-Tag und einen Filmli-Tag. Stellt sich also nur noch die Frage nach wirklich sinnvollen Inhalten. Dazu habe ich meine Montessori-Crowd befragt. Ich wollte wissen, wie Montessori-Pädagogen und Eltern, die nach Montessori erziehen, die Sache mit der Bildschirmzeit handhaben.

Daraus sind spannende und reflektierte Gespräche und vor allem eine ganze Liste digitaler Aktivitäten entstanden. Ausgesucht haben wir dabei nicht nur, aber doch stark nach montessorischen Kriterien (lesen Sie dazu Simone Davies: «Montessori zu Hause», S. 47). Will heissen: Die Inhalte sind möglichst realitätsnah (keine velofahrenden Elefanten), gewaltfrei, divers sowie hochwertig illustriert und produziert. Ein grosser Dank gebührt an dieser Stelle der Montessori-Pädagogin Janet Rausch, die zu einem grossen Teil dieser Liste beigetragen hat.

Wer weiss, ob uns ein zweiter Lockdown bevorsteht. Und wer weiss, vielleicht komme ich ja doch mal in eine Situation, in der ich meinen Kindern im Restaurant ein iPhone in die Hand drücken werde. So oder so: Wir wären jetzt gut gerüstet.

PS: Falls Ihnen noch ein Hör-, Lese- oder App-Tipp fehlt, gerne her damit in den Kommentaren!

First things first Infos einblenden Per Skype lässt es sich wunderbar mit Grosseltern, Tanten oder Onkel Lieder singen, Bücher vorlesen und Hausaufgaben machen: skype.com/de/

Verwandte können auch Geschichten vorlesen und sich dabei mit dem Smartphone aufnehmen. Die Eltern spielen es auf den Kreativ-Tonies der Toniebox ab. Wenn man die Lieben nicht besuchen kann, tut es gut, deren Stimmen zu hören, und Eltern können in der Zeit – arbeiten oder noch besser: Mithören und mit den Kleinen kuscheln: tonies.de/kreativ-tonies/

Die Ooigo-App steuert Inhalte: Eltern wählen kindgerechte Hörspiele und Podcasts (aus Spotify, Apple Music, Deezer etc.) aus, die Kinder dürfen sich aus der Auswahl selbständig bedienen: ooigo.de

Wissen zum Hören Infos einblenden Der Wissenspodcast für Kinder von GEOlino

Das Lachlabor von BR-Kinder geht schräg-lustigen Fragen wissenschaftlich auf den Grund, z.B. ob am Apfelbaum auch mal Birnen wachsen

Wieso? Weshalb? Warum? Junior Hörspiele gibts als CD, eine Auswahl auf Spotify oder auf Audible. Leider werden manchmal die Rollenklischees arg bedient, je nach Folge.

Geschichten zum Hören Infos einblenden Auf Ohrka werden Märchen und Klassiker vorgelesen, z.B. «Das Dschungelbuch», gelesen von Anke Engelke

Im Klassiker «Weisst du eigentlich, wie lieb ich dich hab?» reden zwar Hasen, aber die Message überwiegt hier jede Pädagogik. Auf Spotify

Tilda Apfelkern ist eine Maus und liebt ihre Freunde, köstliches Essen und gemütliche Picknicks. Auf Spotify

Videos rund um Nahrung und Bewegung Infos einblenden Schmeckplosion: Zwei beste Freundinnen kochen zusammen ihre Lieblingsgerichte aus fernen Ländern.

Schmatzo der Koch-Kids-Club: Kinder stehen am Herd und informieren rund ums Kochen, Ernährung, Recycling und mehr.

Alba Berlin bietet Sport für Kita bis Oberstufe. Jeweils 30 Minuten, z.B. hier für Kita-Alterskategorie.

Die Sportmacher: Dokus über Sport für ältere Kinder.