Wird wegen Sepsis behandelt – Bill Clinton verbringt weitere Nacht im Krankenhaus Der Zustand des ehemaligen Präsidenten ist weiter gut und habe sich noch verbessert. Alle Werte bewegen sich in die richtige Richtung», sagte sein Sprecher am Freitag.

Laut einem Bericht des Senders CNN hat sich eine Harnwegsinfektion in Clintons Blutkreislauf ausgebreitet. AFP

Darum gehts Infos einblenden Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton wurde am Donnerstag ins Spital eingeliefert.

Er wird dort seit gestern aufgrund einer Harnwegsinfektion, die sich in den Blutkreislauf ausgebreitet hatte mit Antibiotika behandelt.

Der frühere US-Präsident Bill Clinton wird eine weitere Nacht im Krankenhaus verbringen. Er wird dort Medienberichten zufolge wegen einer Sepsis behandelt. «Alle Werte bewegen sich in die richtige Richtung, einschliesslich der Anzahl der weissen Blutkörperchen, die deutlich gesunken ist», teilte Clintons Sprecher Angel Urena am Freitag mit. Der Ex-Präsident erhalte weiterhin Antibiotika.

Der frühere US-Präsident war am Dienstag wegen einer Infektion in die Klinik im kalifornischen Irvine gebracht worden. Laut einem Bericht des Senders CNN hat sich eine Harnwegsinfektion in Clintons Blutkreislauf ausgebreitet. Der Ex-Präsident habe während eines Besuchs in Kalifornien über Müdigkeit geklagt und sich dann für Tests ins Krankenhaus begeben.

«Es scheint ihm, so Gott will, gut zu gehen»

Auf Fotos in den örtlichen Medien war zu sehen, wie Clintons Frau, die ehemalige US-Aussenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, zu einem Besuch ins Krankenhaus fuhr. US-Präsident Joe Biden sagte vor Journalisten, er habe mit Clinton gesprochen. «Es scheint ihm, so Gott will, gut zu gehen.»

Clinton war zwischen 1993 und 2001 US-Präsident. 1998 wurde ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eingeleitet, weil er seine Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky zu verschleiern versucht hatte. Der Senat stimmte im Februar 1999 aber gegen eine Amtsenthebung. 2001 wurde Clinton von George W. Bush im Amt abgelöst.

Der Demokrat litt in der Vergangenheit häufiger unter Gesundheitsproblemen. 2004 unterzog er sich im Alter von 58 Jahren einer vierfachen Bypass-Operation, nachdem die Ärzte eine Herzerkrankung diagnostiziert hatten. Seitdem ernährt sich Clinton, der eine Vorliebe für fettes Essen haben soll, vegan. 2010 liess er sich einen Stent einsetzen.

AFP/sys

