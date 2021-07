«Happier than Ever» – Billie Eilish – Verstörung als Marketing Das zweite Album von Billie Eilish ist da. Es wird mit denselben Superlativen beworfen werden wie alles andere von ihr. Damit aber wird eine Person zum Produkt. Jean-Martin Büttner

Billie Eilish erfindet sich mit dem zweiten Album «Happier than Ever» nicht neu. Foto: Universal

Keine Angst, es droht kein Entfremden, es wird keine Distanz geschaffen, es gibt keinen Grund zum Unglücklichsein ausser in ihren Liedern selber. Denn auch «Happier than Ever», das neue, geradezu höhnisch heiter betitelte Album von Billie Eilish, der 19-jährigen Musikerin aus Los Angeles, bringt alles, wofür sie so viele lieben auf der Welt – die Fans, die Kritikerinnen, die Sponsoren, die Modefotografinnen, die Plattenindustrie.

Fünf Songs des neuen Albums haben Eilish und Finneas, ihr mitschreibender Bruder und Produzent, mit Video vorausveröffentlicht. Und schon diesen Auskoppelungen hört man an, was die anderen Stücke des neuen Albums bestätigen: Hier wird keine Entwicklung angeboten, sondern eine Bestätigung formuliert, die Absicherung des bereits Geleisteten.