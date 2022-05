Polit-Pause beendet – «Bin wieder da» – Jacqueline Badran meldet sich zurück Nach einer ärztlich verordneten Ruhephase ist die Zürcher Wirtschaftspolitikerin rechtzeitig zum Start der Sommersession wieder im Bundeshaus. Beni Gafner

Bedankt sich via Twitter für die guten Wünsche während ihrer gut dreimonatigen Abwesenheit von der Politbühne: SP-Nationalrätin Badran. Foto: Anthony Anex (Keystone)

«Bin wieder da.» Mit diesen Worten gab SP-Nationalrätin Jacqueline Badran am Sonntag ihre Rückkehr in die Politik bekannt. «Ab morgen gehe ich an der Sommersession wieder allen meinen politischen Pflichten nach», schrieb Badran auf Twitter. «Ich danke allen für die grosse Unterstützung und die vielen guten Wünsche.»

Die 60-jährige Zürcherin war am 13. Februar nach ihrem grossen Abstimmungserfolg gegen die Abschaffung der Stempelsteuer in Tränen ausgebrochen. Nur einen Tag später gab sie bekannt, eine Auszeit zu nehmen.



«Mein Hausarzt hat mir dringlich eine Auszeit verschrieben», teilte sie damals via Facebook mit. Die vielen Abwehrkämpfe der vergangenen Jahre, in die die SP gezwungen werde, hätten ihr «physisch und psychisch» zugesetzt.



Die politischen Herausforderungen liessen sie «zu oft ratlos und ermüdet zurück». Ihren Gegnern warf Badran vor, echte Lösungen bei drängenden Problemen wie etwa den steigenden Immobilienpreisen und dem Klimawandel zu verhindern.



Auf Facebook erklärte Badran am Sonntag, angesichts der riesigen Probleme, die man gemeinsam zu lösen habe, sei ihre persönliche Befindlichkeit komplett unwichtig. «Mir ist jegliche öffentliche Aufmerksamkeit dieser gegenüber eher unangenehm», sagt Badran.



