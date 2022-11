Wintereinbruch in den Bergen – Bis zu 40 Zentimeter Schnee erwartet Nach einem warmen Oktober hat eine Kaltfront in den Bergen für winterliches Wetter gesorgt. Auch im Flachland wird es am Wochenende mit Temperaturen unter Null frostig. Lisa Füllemann

Wie eine Webcam des Arosa Bärenland zeigt, hat es in der Nacht auf Freitag heftig geschneit. Bild: Webcam Arosa

Nach dem wärmsten Oktober seit Messbeginn hat sich nun endlich der Winter angekündigt – zumindest für wenige Tage. In der Nacht auf Freitag hat eine Kaltfront in den Bergen Schnee gebracht. So erwarten Meteorologen in höheren Lagen zwischen 10 und 40 Zentimeter Neuschnee. Laut SRF Meteo ist die Schneefallgrenze auf 1500 bis 1100 Meter gesunken.

So gab es in Teilen Graubündens am Freitagmorgen ein weisses Erwachen. Während in Davos laut Meteo Schweiz 10 cm Schnee liegen, sind es in Arosa bereits 16 cm und in Bivio 19 cm.

Der heftige Schneefall dauert laut Meteorologen wohl bis Samstag an. In den Bergen müsse deshalb mit winterlichen Strassenverhältnissen gerechnet werden, einige Alpenpässe würden wahrscheinlich gesperrt, so SRF Meteo. Wer in die Berge fährt, sollte deshalb Winterreifen montieren.

Auch im Flachland wird es am Wochenende kalt

Während die Temperaturen im Flachland am Freitag zwischen 6 und 11 Grad liegen, wird es in der Nacht auf Sonntag so kalt wie schon lange nicht mehr. So dürften die Temperaturen auf 3 bis -1 Grad fallen. Über dem Boden könnte es zu Frost kommen.

Das kalte Wetter hält jedoch nicht lange an – SRF Meteo spricht deshalb von einem «Wintermezzo», einem «winterlichen Intermezzo». Denn bereits am Sonntagnachmittag klettern die Temperaturen auf 2000 Meter Höhe wieder auf 7 Grad. Und auch kommende Woche wird es mit überdurchschnittlichen Temperaturen von 14 Grad wieder warm und überwiegend trocken. Laut SRF Meteo sieht es nach den aktuellen Wetterkarten nach einem «Martini-Sommer» aus – so würden Schönwetterperioden um den 11. November genannt.

