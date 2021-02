Krypto-Boom geht weiter – Bitcoin ist die moderne Form des Kettenbriefs Die Kryptowährung taugt zwar nicht als Zahlungsmittel, aber als Spekulationsobjekt ist sie fast unschlagbar. Armin Müller

Untersuchung wegen Manipulation? Der charismatische Tesla-Chef Elon Musk. Foto: Frederic J. Brown (Keystone)

Seit Anfang Jahr hat Bitcoin über 60 Prozent an Wert gewonnen. Nachdem der Elektroautobauer Tesla am 8. Februar bekannt gab, 8 Prozent seiner Cash-Reserven in Bitcoin zu investieren, schoss der Kurs in weniger als 24 Stunden um über 20 Prozent hoch. Nach der Aufnahme von Bitcoin durch den Online-Bezahldienst Paypal im letzten Oktober ist der Einstieg von Tesla ein starkes Zeichen für die zunehmende Akzeptanz der Kryptowährung.

Die Bitcoin-Gemeinde hofft, dass weitere Unternehmen dem Beispiel von Tesla folgen. Auf die Frage, wann die grösste US-Bank JP Morgan ihren Kunden Bitcoin als Anlage anbieten werde, sagte deren Co-Präsident Daniel Pinto am Freitag auf dem Börsensender CNBC: «Die Nachfrage ist noch nicht da, aber ich bin sicher, sie wird es irgendwann sein.» Vor ein paar Jahren hatte sein Chef Jamie Dimon Bitcoin noch als «Schwindel» bezeichnet. So schnell ändern sich die Zeiten, wenn es darum geht, Geld zu machen.