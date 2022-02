Die besten Eisenbahnfilme – Bitte einsteigen, der Zug fährt ab In «Compartment No. 6» reist eine junge Finnin im Schlafwagen durch Russland. Das ist nur der jüngste in einer ganzen Reihe wunderbarer Zugfilme. Matthias Lerf

Unterwegs, tagelang im Zug: Seidi Haarla im aktuellen Kinofilm «Compartment No. 6». Foto: Xenix

Einer der allerersten Filme der Geschichte heisst «L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat», und er zeigt tatsächlich nicht mehr als die Ankunft eines Zuges am Bahnhof. Erstmals präsentiert wurde der Film im Winter 1895/1896 im Programm der Gebrüder Lumière, und er galt sofort als Spektakel. Das Publikum sollen sich weggeduckt haben, aus Angst, der Zug fahre aus der Leinwand direkt in den Saal rein, so will es die Legende. Die ist zwar falsch, aber die Faszination der Filmschaffenden für Züge ist geblieben – quer durch die Kinogeschichte.

«Compartment No. 6» (2021)