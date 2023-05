Vornamen von Zürcher Babys – Bitte mit A! Bei Mädchen dominieren Namen, die mit dem ersten Buchstaben des Alphabets beginnen und aufhören. Bei den Knaben hat es ein tierischer Name an die Spitze geschafft. Ev Manz

Mit einem Namen ohne den Buchstaben A war das neugeborene Mädchen 2022 eine Ausnahme. Foto: Keystone/Gaetan Bally

Anna ist in vieler Hinsicht der Prototyp des modernen Zürcher Vornamens für Mädchen: Er beginnt mit A und endet auf ebendiesen Buchstaben – auf beide Eigenschaften legten Stadtzürcher Eltern bei der Wahl ihrer neugeborenen Tochter 2022 am meisten Wert. Deshalb erstaunt es wenig, dass Anna vergangenes Jahr der beliebteste Vorname aller weiblichen Babys mit Wohnsitz in Zürich war, wie Statistik Stadt Zürich schreibt.

Allein mit dem Anfangsbuchstaben A haben Eltern 146 verschiedene Vornamen gewählt. Namen wie Aja, Ania und Apollonia wurden nur einmal gewählt, Anna hingegen kam 21-mal zum Zug. Die Ehre des beliebtesten Mädchenvornamens in der Stadt Zürich kommt Anna nicht zum ersten Mal zu: Der Name war in den vergangenen 30 Jahren bereits siebenmal Spitzenreiter.

In 18 Fällen nannten die Eltern ihr Kind Nora, dahinter folgen Ella, Yara und – in der A-Folge fast schon exotisch – Sophie (je 17). Ebenfalls beliebt: Hanna, Mara, Sofia, Emilia, Elena, Emma und Julia.

Liebe zum Zürcher Wappentier?

Bei den Knaben ist die Auswahl der bevorzugten Namen weitaus vielfältiger. Auffällig ist die Zürcher Präferenz für Namen mit den ersten drei Buchstaben Leo. Wohl kaum ein Elternpaar dürfte die Wahl mit dem Zürcher Wappentier – dem Löwen – begründen, sondern vielmehr mit der Affinität für Namen, die mit L beginnen. Leon wurde 2022 jedenfalls 30-mal gewählt, Leo 15-mal, Leonardo 13-mal. Leon hatte 2015 schon einmal den Spitzenplatz bei den Knabennamen belegt. Beliebt waren daneben Julian, Finn, Noah oder Gabriel.

Für die gesamthaft 4583 Neugeboren mit Wohnsitz in der Stadt Zürich wählten die Eltern 1087 verschiedene Mädchen- und 1167 verschiedene Knabennamen. Rund die Hälfte der Babys hat auch noch einen zweiten Vornamen. Die beliebtesten zweiten Vornamen der Neugeborenen 2022 sind Alexander bei den Knaben und Maria bei den Mädchen.

Maria, Maria, Maria?

Maria dominiert auch in der gesamten städtischen Wohnbevölkerung. 3859 Personen in Zürich hören auf diesen Namen. Vor allem bei Nationalitäten mit romanischer Sprache ist Maria ein sehr beliebter Vorname: Rund jede fünfte Portugiesin und jede zehnte Spanierin in der Stadt Zürich heisst so.

Dahinter folgen Anna, Laura, Claudia und Andrea. Bei den Männern schwingt Daniel obenaus (3028 Personen). Häufig sind auch die Namen Thomas, Michael, Peter und Christian.

