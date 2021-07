Enttäuschung für Stefan Küng - Nur 40 Hundertstel fehlen für eine Olympia-Medaille

Olympische Spiele in Tokio – Enttäuschung für Stefan Küng: 40 Hundertstel fehlen für eine Medaille Stefan Küng verpasst sein angestrebtes Ziel ganz knapp: Der 27-jährige Ostschweizer belegt im Olympia-Zeitfahren den undankbaren vierten Rang. Laura Inderbitzin

Küng bei der Zieleinfahrt: Am Ende fehlte so wenig. Video: SRF

Stefan Küng hielt seine Medaillenchancen im Zeitfahren bis kurz vor dem Ende aufrecht, im Ziel entschieden nur gerade 40 Hundertstel gegen den 27-jährigen Ostschweizer. Nach knapp einer Stunde Fahrzeit ist das ein Hauch von Nichts.

Den Sieg holte sich der Slowene Primoz Roglic, der damit Fabian Cancellara, den Olympiasieger von 2016, ablöste. Silber gewinnt der Niederländer Tom Dumoulin, Bronze geht an den Australier Rohan Dennis.

Küng hatte sich vor seiner Reise an die Sommerspiele eine Medaille zum Ziel gesetzt. Der Schweizer Meister zeigte bislang eine konstante Saison, siegte im Auftaktzeitfahren der Tour de Suisse und wurde Zweiter in der ersten von zwei Prüfungen gegen die Uhr an der Tour de France. Nun verpasst er in Tokio seinen bislang grössten Erfolg.

«Ich muss das locker nehmen, sonst kann ich eine Woche nicht schlafen.» Stefan Küng

Nach dem Rennen schien Küng im Interview mit SRF schon recht gefasst zu sein. «Das ist Sport, das gehört dazu. Ich habe alles investiert, alles probiert, doch vier Zehntel verliert man so schnell – die könnte ich überall suchen gehen.» Doch nach einigen Fragen bröckelt die Fassade des 27-Jährigen ein wenig: «Ich habe eine Top-Leistung abgeliefert, sie wäre eigentlich medaillenwürdig, das weiss ich. Das ist hart und ich bin sprachlos. Aber ich muss das sofort abhaken und es locker nehmen, sonst kann ich eine Woche nicht schlafen.»

Er bleibt optimistisch: «Ich gebe nicht auf. Ich fahre seit ein, zwei Jahren im Zeitfahren auf konstant hohem Niveau. Und bis zu den nächsten Olympischen Sommerspielen dauerts ja nur noch drei Jahre.»

