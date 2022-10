Roger Baillod – BKW-Verwaltungsratspräsident ist gegen feinmaschige Regulierung «Wir sollten den Winter ohne Rationierung des Stromes überstehen», sagt Roger Baillod, BKW-Verwaltungsratspräsident.

BKW-Verwaltungsratspräsident Roger Baillod.

BKW-Verwaltungsratspräsident Roger Baillod findet eine neue feinmaschige Regulierung der Strombranche aufgrund einer «absoluten Ausnahmesituation» wie dem Ukraine-Krieg falsch. «Man müsste aber sicherstellen, dass die Kraftwerke in einem Insolvenzfall weiterlaufen.»

Die drei grossen Player Axpo, Alpig und BKW arbeiteten diesbezüglich an einer Lösung, sagte Baillod in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Auch den Energiehandel vom Rest zu trennen, findet er «einen Witz». Der Handel sei nötig, damit die Produzenten in jedem Moment einen Abnehmer für den Strom hätten.

Für den kommenden Winter gibt er sich zuversichtlich: «Wenn in der Schweiz kein Kernkraftwerk ausfällt, dann gehe ich davon aus, dass wir den Winter ohne Rationierung überstehen.» Dafür brauche es aber Sparanstrengungen – solche nützten schon heute als eine Art Training, um Erfahrung in einem Mangelfall zu sammeln.

