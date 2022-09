Schweizer Popstar Kings Elliot – Blaue Haare und Balladen über Borderline Die 29-Jährige filmt sich bei Panikattacken und singt über ihre psychische Erkrankung. In den USA ist Kings Elliot gerade mit den Imagine Dragons auf Tour – und wird immer erfolgreicher. Tim Wirth

Die Musik von Kings Elliot klingt gross, universell – und so gar nicht nach Schweizer Bescheidenheit. Foto: PD

Eine Gruppentherapie mit 30’000 Menschen. So beschreibt Anja Gmür aus Schwyz das Konzert, das sie am Abend zuvor als Kings Elliot in einem Fussballstadion in der US-amerikanischen Stadt Denver spielte.



Wenn sie sich vor dem Auftritt ihr Bandana um die blauen Haare wickelt und dann die Bühne betritt, sagt sie jeweils zuerst ins Mikrofon, dass es jetzt sehr persönlich werde. Und entblössend. Dann singt Kings Elliot ihre traurig-schönen Balladen, die an Billie Eilish erinnern. Sie singt über das Leben als Aussenseiterin, über Selbstzerstörung und die Schwierigkeit, mit einer Borderline-Störung eine Beziehung einzugehen. Und irgendwann fordert sie die Menschen auf, «sick puppy» zu schreien, was auf Deutsch so etwas wie kranker Welpe heisst.