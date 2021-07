Geldblog: Anlagetipps zu Immobilien – Bleiben Immobilienfonds attraktiv? Inflationssorgen und die Angst vor einer Zinswende verunsichern Anleger. Martin Spieler sagt, welche Fonds Sinn machen. Martin Spieler

Von wegen garantierte Rendite: Bei Fonds, die auf Geschäftsliegenschaften fokussieren, ist Vorsicht geboten. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Ich besitze einen Immobilien-Fonds bei der CS, der wegen Corona zuerst 10 bis 15 Prozent verloren hat und dies dann in den folgenden 14 Monaten wieder fast wettgemacht hat. Jedoch spricht man immer mehr von einem möglichen Crash und einer Überhitzung in der Welt der Immobilien. Ist es besser, sich langsam von einem solchen Fonds zu verabschieden? Leserfrage von T.B.

Immobilienfonds ermöglichen es, breit diversifiziert auch mit kleineren Summen indirekt in Liegenschaften zu investieren und zeichnen sich in der Regel durch attraktive jährliche Ertragsausschüttungen aus. Das Spektrum der verschiedenen Immobilienfonds ist allerdings breit. Allein bei den Fonds, die ausschliesslich in den Schweizer Immobilienmarkt investieren, gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Vehikeln.