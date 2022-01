Sweet Home: Ideen für Dolce far niente – Bleiben wir doch ein bisschen faul! Länger liegen bleiben, früher ins Bett gehen und so richtig faulenzen: Lassen Sie sich von diesen 14 Inspirationen zu gemütlichen Tagen zu Hause inspirieren. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Servieren Sie sich Musse

Bettkultur: Kissen, warmer Cardigan und Tablett auf Beinen. Tablett und Foto: The Little Hygge Co.

Für den Frühstückskaffee, das ganze Frühstück, ein Buch oder den Laptop, um einen Film anzuschauen: ein Tablett mit Beinen ist der beste Freund für Mussestunden im Bett. Ebenfalls wichtig sind gute Kissen, mit denen man bequem aufrecht liegen kann, damit lesen und essen im Bett möglich sind. Auch eine Bettjacke ist eine gute Idee, denn möchte man länger liegen bleiben oder vor dem Schlafen noch eine Stunde lesen, kann es kühl werden, vor allem wenn man in einem kalten Schlafzimmer schläft, was viel gesünder und angenehmer ist. Ich habe noch uralte Ausgaben von der «Vogue», in denen Strickmuster für Bettjäckchen zu finden sind. Sie waren einmal todschick. Heute findet man einfach schlichte, ein bisschen gross geschnittene Cardigans aus Kaschmir oder Mohair. Halten Sie danach Ausschau im bereits begonnenen Sale.