30. Minute

Fazit nach 30 Minuten

Nachdem der FCB in der Startviertelstunde das Spieldiktat an sich reissen konnte, jedoch für wenig Gefahr vor dem gegnerischen Tor sorgte, wurden die Gastgeber deutlich stärker. Bisher überzeugt die Partie aber nur in Sachen Kampfgeist der beiden Mannschaften. Zwingende Torchancen sind Mangelware. Die Abwehrreihen auf beiden Seiten stehen kompakt.