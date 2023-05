Verlosung – Bleiche Sessions 2023 Weltstars hautnah in einmaligem Ambiente erleben – Gewinnen Sie Tickets!

Die Bleiche Sessions bieten stimmungsvolle Konzerte im einmaligen Industrie-Ambiente. ZVG

Die Bleiche Sessions in Wald im Zürcher Oberland, offerieren im einmaligen Industrie-Ambiente des Bleiche Areals stimmungsvolle Konzerte mit grossartigen Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt. Die Konzerte finden unter freiem Himmel in intimen Rahmen auf der gemütlichen Bleiche Piazza statt.

In der wunderschönen Kulisse dieses ehemaligen Fabrikgeländes wird ein exklusiv gestalteter Konzertplatz eingerichtet, wo - egal wo man steht oder sitzt - überall ein Kategorie-1-Platz ist. Das Publikum ist hautnah dabei und kann die Konzerte entspannt und in nächster Nähe zu den grossartigen Künstlerinnen und Künstler geniessen.

Die SonntagsZeitung verlost für folgende Konzertabende je 5 × 2 Konzerttickets, 1. Kategorie:

Freitag, 30. Juni 2023, 20.30 Uhr

Ute Lemper «Rendez-vous mit Marlene» – einmalig, ein Weltstar hautnah und exklusiv

Samstag, 1. Juli 2023, 20.30 Uhr

ZüriOberland rockt: BBR, No Class und Big Clyde – die laute Nacht von Wald

Sonntag, 2. Juli 2023, 19.00 Uhr

Halunke. Supporting Act: Harmoniemusik Wald, Jodelklub Scheidegg Wald

Donnerstag, 6. Juli 2023, 20.30 Uhr

Konstantin Wecker & Pippo Pollina – «30 Jahre Questa Nuova Realtà»

Samstag, 8. Juli 2023, 20.30 Uhr

Bajaga l Instruktori (SRB) – Der Superstar aus Serbien ist zurück

So nehmen Sie teil

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe unten stehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit unten stehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse:

Ute Lemper: Tel. 0901 500 071 / SMS-Code: SZ1

ZüriOberland rockt: Tel. 0901 500 072 / SMS-Code: SZ2

Halunke: Tel. 0901 500 073 / SMS-Code: SZ3

Konstantin Wecker & Pippo Pollina: Tel. 0901 500 074 / SMS-Code: SZ4

Bajaga i Instruktori (SRB): Tel. 0901 500 075 / SMS-Code: SZ5

Per Internet

Füllen Sie das Formular unter folgendem Link aus: share-solution.ch/sz/leserangebot

Wählen Sie für die Teilnahme den Code analog dem SMS-Code aus.

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 10. Mai 2023

Teilnahmebedingungen

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.