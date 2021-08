Amerika schwächelt – Blitz legt das Wahrzeichen Washingtons lahm Am Tag der Niederlage von Kabul hat ein Blitz das Washington Monument getroffen. Jetzt ist der Touristenmagnet geschlossen. Fabian Fellmann aus Washington

Ein Blitz trifft am Sonntag das Washington Monument auf der National Mall in der Hauptstadt der USA. Es ist das höchste Gebäude der Stadt. Screenshot: Twitter (Video: Travis Nix)

Es galt als Zeichen der Strahlkraft des amerikanischen Traums schlechthin. Das Washington Monument war bei seiner Eröffnung 1885 das höchste Bauwerk der Welt, errichtet zu Ehren von George Washington, General im Unabhängigkeitskrieg und erster Präsident der Vereinigten Staaten. Zwar überragte der Eiffelturm den Obelisken 1889. Aber noch heute ist das Monument mit 169 Metern das höchste Steinbauwerk der Welt.

Doch um die Kraft, die der Steinbau mit seinem Kranz von 50 US-Flaggen darstellen soll, ist es schlecht bestellt dieser Tage. Am Sonntag flohen die Amerikaner mit Militärhelikoptern aus ihrer Botschaft in Kabul vor den anrückenden Taliban. Es war eine historische Niederlage der mächtigsten Streitmacht der Welt, dokumentiert mit Bildern, die in den Köpfen hängen bleiben.

Das elektronische Zugangssystem ist kaputt

Am selben Sonntag traf in Washington ein Blitz das Monument. Wohl geschieht das mehrmals pro Jahr, und der Obelisk ist mit dicken Blitzableitern geschützt. Diesmal aber war der Stromschlag zu stark. Er beschädigte das elektronische Zugangssystem zu den Liften im Inneren des Gebäudes. Darin fahren jedes Jahr Hunderttausende Touristen hoch auf eine Aussichtsplattform über der Bundesstadt. Nun sind diese Lifte lahmgelegt, seit vier Tagen warten die Reparateure auf Ersatzteile, das Monument ist geschlossen – Dauer unbestimmt.

Es fällt schwer, die Vorfälle nicht als Zeichen zu werten für schwindende Stärke der USA. Die Infrastruktur in dem Land ist so marode, dass Präsident Joe Bidens Investitionspläne trotz horrender Summen bei weitem nicht ausreichen. Während China und Russland mit ihren autoritären Staatsformen zunehmend an der weltpolitischen Dominanz der USA kratzen, verliert deren Versprechen der universellen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mit dem Afghanistan-Debakel ein weiteres Stück Glaubwürdigkeit. Auch innenpolitisch steigt der Druck, die Amerikaner sind zerstrittener denn je bei der Bekämpfung von Corona, Klimawandel, Rassismus und Armut.

Aber wer weiss: Das Monument war schon wiederholt geschlossen, die amerikanische Strahlkraft hat auch schon geschwächelt, um umso stärker zurückzukehren.

