Eine Gewitterfront hat aus Frankreich kommend die Schweiz erreicht. Die Zellen gingen im westlichen Mittelland mit Hagel, Starkregen und kräftigen Winden einher, wie MeteoNews auf Twitter schreibt.

Zunächst zogen die Gewitter über die Westschweiz ins westliche Mittelland. Aktuell liegen sie über den Kantonen Aarau und Luzern. Bis östlich von Burgdorf sorgte die Front für starken Hagel. In Freiburg gab es Windböen von 106 Kilometern pro Stunde.

Doch auch im waadtländischen Villars-Tiercelin fegte der Wind mit 85 Kilometern pro Stunde durch die Landschaft. Auf dem Chaumont im Kanton Neuenburg waren es 83 Kilometer pro Stunde. Werte von über 60 Kilometern pro Stunde wurden auch in Locarno TI, Altdorf UR, Thun BE und Gersau SZ gemessen.

60 Einsätze im Kanton Freiburg

Im Kanton Freiburg rückten die Polizei und die Feuerwehr wegen der Unwetter mehr als 60 Mal aus, vorwiegend wegen Überschwemmungen und Bäumen auf der Strasse, wie die Kantonspolizei Freiburg in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Betroffen waren vor allem die Bezirke Glâne, Broye, Saane und See.

In Romont mussten rund 300 Personen vorübergehend aus einem Festzelt evakuiert werden. In Grossguschelmuth führte ein Blitzeinschlag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Während des Unwetters wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte.

Insgesamt entluden sich bei den Gewittern in der Schweiz bis 23.00 Uhr 10'730 Blitze. Besonders viele Blitze verzeichneten die Kantone Bern, Waadt, Freiburg, Schwyz, Luzern und Zürich.

SRF Meteo hat laut seiner Webseite Wetterwarnungen für die Kantone Waadt und Teilen von Bern herausgegeben. Das gilt auch für das Tessin. Die Gefahrenstufe «Orange» bedeutet grosse Unwettergefahr. Im Laufe der Nacht sind weitere Gewitter zu erwarten, wie ein Blick auf den Wetterradar von Meteo Schweiz zeigt.

