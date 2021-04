Die beiden Neubauten von Kindergarten und Tagesbetreuung komplettieren die Anlage des Stäpflischulhauses, indem sie sich in die Bestandslogik einreihen: Einzelne, leicht zueinander verdrehte beziehungsweise versetzte Baukörper bilden zusammen einen durchlässigen Hofraum. Das neue Kindergartengebäude ist geprägt von seiner Silhouetten-bildenden Abwicklung, welche die innere Schnittidee der unterschiedlichen Raumhöhen anzeigt. In der Horizontalen unterstützen die eingezogenen Loggien zudem die Erfahrbarkeit der Einheiten. Wichtige Pendants zu den Hauptbauten bilden die beiden Gartenhäuser im Westen und Osten, die den privaten Aussenraum innerhalb des Hofraums definieren.

Im Zuge von Sparrunden musste die Morphologie der Baukörper teilweise verändert werden. Daraus resultierte eine Verflachung der Kindergarten-Silhouette und damit eine geringere Raumhöhe bei den Haupträumen. Als Kompensation führten wir unter anderem an den Hauptfassaden plastische «Pfostenschilder» ein. In Kombination mit den neu vor der Fassade geführten Regenwasserfallrohren wurden sie zu gliedernden Ornamenten, die Höhentrieb geben. In den Haupträumen des Kindergartens ziehen die wie ein geschminktes Augenpaar optisch erweiterten Standardoberlichter den Blick ebenfalls in die Höhe. Und die neue Ausgangslage einer mit Innenraum aufgefüllten Mitte bei der Tagesbetreuung-Baute führte zur Erfindung eines zweigeschossigen Turmzimmers.

Welches Produkt oder Material hat zum Erfolg des vollendeten Bauwerks beigetragen?

Schweizer Holz und Holzwerkstoffe prägen die Atmosphäre des Projekts in Holzelementbauweise. Die Aussenhaut in Lärche ist als strukturierendes Grid interpretiert: In vertikale und horizontale Nut- und Kamm-Schalungen sind Fensteröffnungen und Schindelfelder präzise eingeschrieben. Das straffe, textil anmutende Schindelkleid wird insbesondere in den Übergangsräumen, den Loggien und in der Gasse zwischen den beiden Häusern zur taktilen Erfahrungsmöglichkeit. Die figürlichen Halbreliefs aus Holz, eine Kunst-am-Bau-Arbeit von Severin Müller aus Zürich, sind integrale Bestandteile der Fassadenhülle und zeichnen die vier Eingänge aus.