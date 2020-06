Unorte in der Stadt – Bloss weg von hier Zürich hat unbestritten viele fotogene Seiten. Für einmal stellen wir aber Orte vor, die nie auf einer Postkarte zu sehen sind. Und das zu Recht. Die Redaktion

Schön geht anders: Der Carparkplatz. Bild: Isabel Hemmel

Die GdB-Schlange

Da wird sich der Autor nie anstellen: Die Gelateria di Berna. Bild: Thomas Wyss

BAG-Koch sagt, wir hätten keine Herdenimmunität. Mag sein. Was die Gescheiten unter uns aber ganz sicher haben, ist eine Herdentier-Immunität. Genau deshalb meiden wir die derzeit mainstreamigste (oder eher: maincreamigste) 2-Meter-Abstand-Schlange der Stadt, die sich wegen dieser Gelateria Di Berna (GDB) fast täglich Richtung Brupbacherplatz bildet, denn hey: Am Ende sind es bloss Cholesterin, gesättigte Fettsäuren und brutal viel Zucker … und was besonders nervt: Das lange Unding geht direkt vor meiner Haustür durch! (thw)

Hinterausgang Migros Limmatplatz

Man merkts: Hier gehts hinten raus. Bild: Isabel Hemmel

Das ist keine Konsumkritik, aber nirgendwo kann man einen Einkaufstempel unglamouröser verlassen. Immerhin passiert man ­diesen engen Unort meistens allein. (si)

Hürlimannareal

Man fragt sich eigentlich nur: Was soll das? Bild: Isabel Hemmel

Eingeklemmt zwischen historischen Gebäuden, in denen einst Bier gebraut wurde und die nun Co-Working-Spaces, Zürichs wohl bekanntesten (aber in sich irgendwie auch ein Unort) Spa-Tempel und die Büros eines Internetgiganten beherbergen, ist dieser Platz, der eher eine grosse Strasse ist, ein Unort: Zu heiss (weil unbegrünt), zu modern und doch zu alt – und mit seiner ­Mischung aus Gotthelf und Google jedes Mal aufs Neue verwirrend. (aho)

Kasernenareal

Trotz vielen Gegenargumenten gefällt dieser Unort dem Schreiber. Bild: Isabel Hemmel

Streng genommen ist die Kasernenwiese kein Unort, sondern bloss eine innerstädtische Wiese, die nicht herausgeputzt ist. Ein brauner Trampelpfad durchquert das Grün, die dunklen Rosskastanien am Rand sind gestutzt, der Blick fällt auf Stacheldraht und Ausschaffungsgefängnis. Dazu kommen mehrmals jährlich Zirkusse, die auf der Wiese samt Entourage ihre Zelte aufschlagen. Doch trotz der wenig einladenden Eckpunkte geht der Himmel immer etwas auf, wenn man sich für eine Weile auf einem der Betonblöcke am Rand niederlässt. So wenig hip ist Zürich selten – ein toller Unort. (dsa)

Quartier Höngg

Terrassierte Gärten, verschachtelt gebaute Häuser, steile Treppen und Wege, die einen dazu zwingen, ein Auto zu kaufen, weil ein Velo und ein Kinderwagen hier kaum hochkommen: Der obere Teil von Höngg ist ein Stadtteil, wo man sich auf die (mittelmässige) Aussicht und die Ruhe geeinigt hat, ohne zu merken, dass das auf das Konto des Quartierlebens ging. Die Bars (gibts die überhaupt?) und Restaurants findet man fast nur entlang der Limmatstrasse, sonntags trifft man ausser hechelnden Joggern keine Menschenseele. Wenn mich jemand nach Höngg einlädt, nehme ich jedenfalls immer einen Rucksack mit Proviant und einem Buch mit, weil ich Angst habe, zu verhungern oder zu vereinsamen. (cs)

Selnau-Überbauung

Dies ist kein stilles Örtchen. Bild: Isabel Hemmel

«Die Wohnüberbauung Selnau behauptet sich sehr selbstbewusst auf dem städtebaulich schwierigen dreieckigen Gelände des ehemaligen Bahnhofs Selnau am citynahen Sihlufer», schreibt die Liegenschaftenverwaltung der Stadt Zürich. Das mag alles sein, auch dass man hier fein wohnen kann. Was man allerdings nicht will, ist, eine Pause einlegen. Auch wenn das dazugehörige, riesige Betonrondell mit seinen langen Steinbänken dazu einlädt. Dürfte man wieder enger zusammenrücken, hätten hier locker 50 Leute Platz. Das Gute wäre, man müsste sich mit den restlichen 49 Leuten nicht unterhalten, denn nebenan tobt der Lärm der Sihlhölzlistrasse, und unter einem rauscht der Zug durch. (ish)

Unterführung Quaibrücke

Man glaubt es nicht, aber auch hier wird geküsst. Bild: Claudia Schmid

Unter der Quaibrücke beim Bellevue, dort, wo der Uto- in den Limmatquai übergeht, ist es zu jeder Tageszeit unangenehm: kalte Betonwände, flackerndes Neonlicht, Geruch nach Pisse und ab und zu ein Teeniepaar, das sich zum Knutschen zurückgezogen hat. Kaum zu glauben, dass sich wenige Meter von Zürichs Postkartenkulisse entfernt ein so übler Ort versteckt. (cs)

Bushaltestellen Rosengarten

Bus verpasst? Das ist hier noch weniger lustig als sonst wo. Bild: Jean-Marc Nia

Nicht, dass die Rosengartenstrasse sonst eine ausgesprochene Augenweide wäre. Die Bushaltestellen unter der Rosengarten­brücke aber sind etwas vom Traurigsten, was man Menschen, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, zumuten kann: Vor einem fährt die ganze Schweiz vierspurig rauf und runter. Im Rücken hat man eine Maueroberfläche, die dem Feinstaub und sonstig Ungesundem eine besonders gute Haftung garantiert. Und über dem Kopf? Ja, dort donnert ebenfalls der Verkehr. Und wem das alles noch zu malerisch ist, der werfe einen Blick auf die Altglassammelstelle nebenan, die per se einen ganz eigenen Glamour versprüht. (nia)

Oberer Letten

Als Wimmelbilder noch möglich waren. Bild: Nicola Pitaro

Es ist mir ein Rätsel: Wie kann man sich an die gleissende Sonne legen, Tuch an Tuch, eingeölter Topkörper neben eingeöltem Topkörper, und alle haben sie auch noch ihre eigene Boombox mit dabei, aus der die unsäglichste Musik wummert, die sich der Mensch zusammenfantasieren kann? Gehts irgendwie noch ungemütlicher? (nia)

Pavillon-Skulptur von Max Bill

Ein Bild, eine Melodie: Tetris. Bild: Isabel Hemmel

Trostlos ist sie, wenn es regnet. Aber auch bei Sonnenschein will man hier nicht sein. Vielleicht infiziert man sich hier sitzend nicht mit Corona, weil die massiven Säulen virensicherer sind als jede Trennwand, aber man bekommt bereits beim Gedanken an die Granitbänke eine Blasenentzündung. Seit keine Touristen mehr die Bahnhofstrasse entlangflanieren, denen man beim Zurschautragen ihres Wohlstands zuschauen könnte, ist auch der letzte Grund verschwunden, hier zu verweilen. (ish)

Basler Versicherungs AG

Jedes Zürcher Fussballerherz sollte hier kurz aussetzen. Bild: Isabel Hemmel

Die Generalagentur der Basler Versicherungs AG befindet sich an der Förrlibuckstrasse 10. Als ich kürzlich zufällig daran vorbeiging, kam mir in den Sinn, dass der FCZ wohl auch künftig wieder gegen den elenden FC Basel spielen muss (Missmanager Burgener hin oder her) – und dabei im Schnitt wohl auch künftig ­wieder fünf von sechs Partien verlieren wird. Das hat mich grad so runtergezogen, dass ich mir das Versprechen abrang, nie eine Basler Versicherung abzuschliessen, komme, was wolle. (thw)

Carparkplatz Sihlquai

Beton-Zen in Reinform. Bild: Stefan Busz

Ein klassischer Unort, öder geht es nicht. Asphaltfläche, 40 Car-Stellplätze, Kiosk, Ticketbude für Stadtrundfahrten mit Reklame für die Jungfraubahn, kostenpflichtiges WC. Kurz: grossstädtische Tristesse auf 7000 Quadratmetern mitten im Zentrum. Und trotzdem ist mir dieser Ort lieb. Denn er erzählt vom Ankommen und Wegfahren. Und wie kommt man sonst, wenn die Zeiten besser geworden sind, direkt nach Târgu Mureș? (bu)

Abaton

Klar, es ist ganz schön snobistisch, sich über die Massen­abfertigung in den Multiplex-Kinos zu mokieren. Aber ob man nun ins Abaton, in die Arena Sihlcity oder in ein ähnliches Kino geht, es ist immer wieder erstaunlich, woran sich die Leute inzwischen gewöhnt haben: haufenweise Werbespots vor dem Film. Unnötige Pausen, gern mitten in einer Szene gesetzt. Überteuertes, schlechtes Bier. Und immer wieder die Enttäuschung darüber, dass ein Film nur in der synchronisierten Fassung gezeigt wird. (ggs)