Unfall in Altendorf – BMW-Fahrer kracht in Ladenlokal In Altendorf hat ein 79-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verloren und krachte durch das Schaufenster in einen Laden. Zwei Personen wurden verletzt.

Bei der Kasse kam das Auto zum Stillstand. Foto: Kapo SZ

In Altendorf ereignete sich am Mittwochnachmittag ein spektakulärer Autounfall. Ein 79-jähriger Mann verlor am Dorfplatz die Beherrschung über sein Fahrzeug und prallte in ein Ladenlokal, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Auf einem Foto ist zu sehen, dass der BMW durch das Schaufenster krachte und bei der Kasse des Ladens zu stehen kam.

Beim Unfall wurden ein 65-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt im Gebäude befanden, verletzt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht.

