Selbstunfall in Uitikon-Waldegg – BMW-Lenker und -Beifahrerin nach Raserunfall verhaftet In der Nacht auf Mittwoch verursachte ein 27-Jähriger einen Selbstunfall mit Sachschaden und flüchtete. Emil Bischofberger

Grosser Sachschaden beim Sportgeschäft: Der BMW am Unfallort in Uitikon-Waldegg. Foto: Kantonspolizei

Kurz nach 2 Uhr früh ging bei der Kantonspolizei die Meldung über einen Verkehrsunfall in Uitikon-Waldegg ein. Die Polizeistreife traf vor Ort aber nur die verlassene BMW-Limousine an. «Der Lenker verlor die Herrschaft über sein leistungsstarkes Fahrzeug, schleuderte über das Trottoir und prallte heftig in die Fassade einer Geschäftsliegenschaft», schreibt die Kantonspolizei. Dabei handelte es sich um die Schaufenster eines Sportfachgeschäfts.

Von den Fahrzeuginsassen fehlte jede Spur. Nach der eingeleiteten Fahndung fanden die Beamten die 26-jährige Schweizer Beifahrerin unweit der Unfallstelle vor. Nicht aber den Fahrer: Den 27-jährigen Schweizer trafen die Polizisten erst an seinem Wohnort an. Er und seine Begleiterin wurden mit Verdacht auf ein Raserdelikt festgenommen. Beim Fahrer wurden Blut- und Urinproben angeordnet, die Beifahrerin musste zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

