Aktion am Flughafen in Kloten – Bodenpersonal protestiert, will aber nicht stören Am Samstag soll beim Check-in 1 eine Protestaktion stattfinden. Diese wird sich aber kaum auf den Flughafenbetrieb auswirken. Astrit Abazi

Das Bodenpersonal am Flughafen Zürich hatte schon vor zwei Jahren gegen die Sparmassnahmen protestiert. Archivfoto: Urs Jaudas

Am Flughafen Zürich brodelt es. Weil die Gewerkschaften des Bodenpersonals mit den Arbeitsbedingungen nicht zufrieden sind, wollen sie am Samstag protestieren. Die Aktion werde den Betrieb und Passagierfluss aber kaum tangieren, bestätigt die Flughafen Zürich AG. Wer am Samstagmorgen fliegt, muss also nicht noch früher am Flughafen eintreffen als geplant. Man konnte sich darauf einigen, dass nur eine beschränkte Anzahl Personen vom Check-in 1 zum Management der Swissport Zürich ziehen wird. Stefan Brülisauer von der Gewerkschaft VPOD rechnet damit, dass über 100 Personen teilnehmen werden.