Umstrittene Polizei-Kameras – Bodycams für Zürcher Polizei sind auf der Kippe Seit über zwei Jahren beschäftigt sich eine Parlamentskommission mit den geplanten Körperkameras für die Stadtpolizei. Kurz vor Abschluss könnte das Geschäft noch scheitern. Martin Huber

Solche Minikameras an der Uniform sollen künftig bei der Stadtpolizei zum Einsatz kommen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Das Thema Videoüberwachung sorgt in Zürich derzeit wieder für Kontroversen. Wie etwa am Mittwochabend im Stadtparlament, wo es zu einer hitzigen Diskussion um die neu installierten Polizeikameras am Seebecken kam. Umstritten sind aber auch die geplanten Uniformkameras für Stadtpolizistinnen und -polizisten.

«Mit Bodycams 50 Angriffe weniger auf Polizisten», erklärten im April 2018 der damalige Stadtzürcher Sicherheitsvorsteher Richard Wolff (AL) und Stadtpolizei-Kommandant Daniel Blumer bei der Ankündigung des Plans, die Stadtpolizei definitiv mit Minikameras auszurüsten – als Mittel der Gewaltprävention und zur Beweissicherung. Die Kameras, so die Hoffnung, könnten auch bei umstrittenen Verhaftungsaktionen für mehr Klarheit sorgen (lesen Sie hier mehr zum Einsatz von Elitepolizisten bei Demonstrationen).