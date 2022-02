Kaltfront Zeynep – Böen rütteln «ordentlich an Schweizer Fensterläden» Ausläufer des Tiefs Zeynep, das Nordeuropa Tod und Verwüstung gebracht hat, haben die Schweiz erreicht.

Das Tief Zeynep hat weite Teile von Grossbritannien, Deutschland und der Niederlande voll im Griff. Mehrere Länder melden Todesopfer und Schäden durch die Kaltfront, die auch Eunice genannt wird. Ausläufer von Zeynep haben in der Nacht auf Samstag die Schweiz erreicht. So kam es auch bei uns zu starken Böen, wie SRF Meteo am Morgen twittert:

Es habe «ordentlich an den Fensterläden gerüttelt», heisst es im Tweet weiter. In Cressier und Neuchâtel wurden Winde von 93 und 90 km/h gemessen. Heftig geblasen hat es auch in Glarus (88 km/h), Möhlin (87) und Zürich/Kloten (83).

Am Samstagmorgen müssen wir in der Schweiz gemäss Meteonews mit Wolken und Niederschlägen rechnen, die Schneefallgrenze liege bei 700 bis 800 Metern. Im Flachland wird das Wetter dann im Verlauf des Tages besser. Am Nachmittag ist es fast überall sonnig. Die Temperaturen liegen bei rund 8 Grad. Der Wind flacht ab.

