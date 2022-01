Anleger befürchten Eskalation – Börsen sacken wegen Ukraine-Konflikt ab Die Aktienmärkte reagieren heftig auf die geopolitischen Unsicherheiten. Die Bankentitel trifft es überdurchschnittlich. UPDATE FOLGT

Rund um den Erdball steigt die Spannung an den Aktienmärkten: Händler an der New Yorker Börse NYSE. Foto: Keystone (Archiv)

Der Ausverkauf am Schweizer Aktienmarkt geht am Montag in verstärktem Ausmass weiter. So hat der Leitindex SMI nun auch die Marke von 12'100 Punkten unterschritten und erneut ein neues Jahrestief markiert.

Von seinem Rekordhoch am ersten Handelstag 2022 trennen ihn mittlerweile knapp 1000 Punkte oder rund 8 Prozent. Zuletzt stand der SMI Ende Oktober 2021 so tief.

Rund um den Globus setzen die wichtigsten Börsenplätze ihren jüngsten Abwärtstrend fort. «Bereits letzte Woche erlebten die globalen Aktienmärkte ihre schlechteste Woche seit Anfang 2021 – getrieben von der Sorge um eine straffere Politik der US-Notenbank, der Ungewissheit über den Ausgang der aktuellen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und enttäuschenden Gewinnmeldungen einiger namhafter Unternehmen», sagte ein Händler. Angesichts dieser Gemengelage sei es nicht überraschend, dass die Unsicherheit hoch bleibe.

Der SMI verzeichnete am Nachmittag ein Minus von 3 Prozent und notierte bei knapp unter 12’000 Punkten. Der deutsche DAX und der französische CAC halten sich nur leicht besser.

Wie gross die Unsicherheit derzeit ist, zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI, der als so genanntes «Angstbarometer» gilt. Dieser zeigt derzeit ein Plus von mehr als 20 Prozent und steht auf dem höchsten Niveau seit Ende November.

Unsicherheit stärkt Franken

In der aktuellen Marktlage steigt damit auch wieder die Nachfrage nach sicheren Anlagen. Entsprechend ist der Franken stärker gesucht. Das Euro-Franken-Paar ist auf den tiefsten Stand im bisherigen Jahresverlauf gefallen und kommt der 1,03er-Marke immer näher.

Ukraine auch finanziell in Not Infos einblenden Existenziell ist die Bedrohung für die Ukraine auch in finanzpolitischer Hinsicht. Wenn sich die Lage nicht bald beruhigt und internationale Hilfe ausbleibt, könnte das Land zum zweiten Mal in acht Jahren nicht mehr imstande sein, seine Schulden zu bedienen. Denn anders als Russland ist die Ukraine auch finanziell verwundbar. Die Leistungsbilanz ist im Defizit, die Staatsverschuldung liegt bei 50 Prozent des BIP, und die rund 30 Milliarden Dollar an Devisenreserven decken nur etwas mehr als drei Monate ab, was als kritisch angesehen wird. Mit den höheren Finanzierungskosten und Anleihenrenditen kann Russland gut leben, schliesslich machen die Auslandschulden nur 30 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus, die Staatsschuldenquote ist mit 20 Prozent ebenfalls niedrig im internationalen Vergleich. Dank der Öleinnahmen verzeichnet Russland zudem Jahr für Jahr einen Überschuss in der Leistungsbilanz. Die Devisenreserven belaufen sich mittlerweile auf 650 Milliarden Dollar, genug, um für eineinhalb Jahre die Importe zu finanzieren. (fuw)

SDA/cpm

