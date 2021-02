Flugzeugbauer in Finanznot – Bombardier stellt Produktion des Learjets ein Der Privat- und Geschäftsjets des kanadischen Zug- und Flugzeugbauers wird nächstes Jahr nicht mehr hergestellt. Grund dafür ist die seit Jahren schwierige Geschäftslage.

Dem Unternehmen zufolge wurden seit der Einführung des Privatjets im Jahr 1963 weltweit mehr als 3000 Maschinen ausgeliefert. Im Bild: der Learjet 60 XR. Foto: Keystone

Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier verabschiedet sich von einem seiner bekanntesten Modelle. Nach fast sechs Jahrzehnten soll die Produktion des Privat- und Geschäftsflugzeugs Learjet im vierten Quartal 2021 beendet werden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. «Angesichts der zusehends herausfordernden Marktentwicklung haben wir diese schwierige Entscheidung getroffen», erklärte Vorstandschef Éric Martel.

Dem Unternehmen zufolge wurden seit der Einführung des Privatjets im Jahr 1963 weltweit mehr als 3000 Maschinen ausgeliefert. Bombardier wolle sich auf seine profitableren Geschäftsflugzeugmodelle der Challenger- und Global-Baureihen konzentrieren. Das Unternehmen werde Kunden bei der Wartung und Instandhaltung der bestehenden Learjet-Flotte aber auch in Zukunft weiter unterstützen.

Schon länger Nachfrageprobleme

Bombardier hatte die Learjet Corporation im Juni 1990 übernommen. Probleme wegen schwacher Nachfrage gibt es aber schon seit Jahren (wir berichteten). 2015 bliesen die Kanadier die Entwicklung des eigentlich als neues Flaggschiff-Modell der Bauserie geplanten Learjet 85 ab, was damals rund 1000 Mitarbeiter im US-Bundesstaat Kansas und im mexikanischen Querétaro ihre Stellen kostete und tiefe Löcher in die Bilanz riss.

Das geplante Aushängeschild scheiterte: Einblick in den Learjet 85 von Bombardier. Foto: Keystone

Bombardier steckt schon länger in den roten Zahlen, die Coronavirus-Pandemie sorgt für zusätzlichen Druck. Der Konzern will die Kosten bis 2023 jährlich um 400 Millionen Dollar senken. Teil des Sparprogramms ist auch die Streichung von rund 1600 Jobs. Der Flugzeugbauer hatte sich wegen Finanznöten in den vergangenen Jahren bereits von seinem umfassenden europäischen Eisenbahngeschäft und anderen grossen Flugzeugprogrammen getrennt.

SDA/step