Aus für Zürcher Veloanbieter – Bond ist pleite Das E-Bike-Sharing-Unternehmen ist in Konkurs geraten. Betroffen sind nicht nur die Nutzer, sondern auch ein Lieferservice. Ev Manz

Bond wurde 2016 unter dem Namen Smide lanciert, 2019 war die Expansion geplant. Foto: Anna-Tia Buss

Statt immer mehr waren in den vergangenen Wochen immer weniger Leih-E-Bikes Marke Bond auf den Zürcher Strassen verfügbar. Stand noch eines irgendwo auf einem Trottoir, war es in den meisten Fällen defekt. Zuletzt konnte die Stammkundschaft, die den Sharing-Pionier unterstützte, als er noch Smide hiess, auf der App kein einziges Velo mehr lokalisieren. Bond-Chef Stephan Müller räumte «technische Probleme mit der App» ein und kündigte für die Velos eine vorgezogene «Winterpause» an. Gerüchte machten die Runde. Nun ist definitiv klar, dass es mehr als eine Pause ist.