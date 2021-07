Grossangriff der SP – Boni von Bankchefs sollen verboten werden Die Linken wollen den Finanzplatz stärker regulieren. Die Eigenkapitalquote grosser Banken wie Credit Suisse und UBS soll drastisch erhöht werden – und den Bankenchefs gehts ans Portemonnaie. Philipp Felber-Eisele , Beat Schmid

Wegen der Skandale unter der Führung des ehemaligen Credit-Suisse-Präsidenten Urs Rohner ertönt nun der Ruf nach strengeren Regeln. Foto: Anna-Tia Buss

Lange Zeit waren schärfere Regeln für die Banken kein Thema, das die Schweizer Politik gross bewegte. Nach den beiden Skandalen rund um die Finanzgesellschaften Greensill und Archegos, die Urs Rohner einen schmachvollen Abschied als langjähriger Präsident der Credit Suisse beschert hatten, ist damit nun aber Schluss. Die SP nimmt sich den Finanzplatz vor.

Die Luzerner SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo will einerseits die Boni-Kultur der Banken beschneiden und andererseits die Eigenkapitaldecke drastisch erhöhen. Dies kündigte sie im Mai an. Nun sind die Vorstösse eingereicht. Und die haben es in sich.