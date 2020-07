Wir suchen Ihren Weltreisetipp für Zürich – Bonjour Versailles Corona macht alles anders, auch Ferien. Wir haben die schönsten Zürcher Ferienparadiese ausfindig gemacht – und brauchen nun Ihre Hilfe. Simon Huwiler

Das Zürcher Schloss «Versailles» hat uns Judith Fries zugeschickt. Kennen Sie auch versteckte Zürcher Ferienperlen? Foto: Judith Fries

Leserin Judith Fries geht dieses Jahr nach «Versailles» in die Ferien. Damit meint sie nicht etwa das Prachtschloss des französischen Sonnenkönigs in der Nähe von Paris, sondern den Barockgarten des Zürcher Haus am Rechberg. Mitten in der Stadt liegt dieser träumerische Garten. Gut für Familien mit Prinzessinnen, schreibt Judith Fries weiter. Ihr Plan: «Kleid anziehen und mit dem Teeservice im Park picknicken.»

Wie Judith Fries müssen Zürcherinnen und Zürcher heuer kreativ werden. Auslandsferien sind nur bedingt möglich, viele Traumstrände sind tabu. Wir haben deshalb in der Region nach verborgenen Sommerparadiesen gesucht. Nun wollen wir diesen Ferien-Katalog erweitern. Doch dazu brauchen wir Ihre Hilfe.

Teilen Sie uns Ihren Geheimtipp mit und zeigen Sie uns, dass es nicht immer Mallorca oder die Bahamas sein müssen. Schicken Sie uns Ihren Tipp — wenn möglich mit Foto — an: zuerich@tages-anzeiger.ch.