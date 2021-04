Er machts wie Papst Franziskus: Joseph Maria Bonnemain während seiner Weihe zum Bischof am 19. März 2021 in Chur. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Bischof Bonnemain macht sich den Stil von Papst Franziskus zu eigen: Er setzt Zeichen, die auf Reformen hoffen lassen. Er verzichtet auf ein Bischofswappen, lässt sich kniend von den Gläubigen segnen und bespielt die Liturgie auch mit Frauen.

Beispiel Frauenförderung: Halten seine Zeichen, was sie versprechen? Die Medien waren voll des Lobes für den Weihegottesdienst, in dem «Frauen tragende Rollen übernommen» hätten: Eine las die Ernennungsbulle, zwei andere hielten die beiden biblischen Lesungen. Doch Lektorinnen sind in der römischen Liturgie mittlerweile selbstverständlich. Zudem sind es Nebenrollen, und Luft nach oben gibt es keine. Nie dürften Frauen in der Messe das Evangelium lesen oder gar das Hochgebet. Das ist auch dem Opus-Dei-Bischof heilig.