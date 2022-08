Unfall in der Limmat – Boot kollidiert mit Person im Wasser – eine verletzte Person Am Donnerstagabend wurde eine Person beim Bellevue verletzt, sie wurde in ein Spital gebracht. Den genauen Unfallhergang muss die Polizei noch abklären.

Die Polizei ist vor Ort und sichert Spuren. Foto: zac

Am Donnerstagabend ist es in der Limmat, flussabwärts nach der Quaibrücke, zu einem Unfall gekommen. Ein Motorboot kollidierte kurz vor 18 Uhr mit einer Person im Wasser. Dies bestätigt die Stadtpolizei Zürich auf Anfrage. Das Opfer des Unfalls wurde mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital gebracht. Augenzeugen sagten gegenüber dieser Zeitung, sie hätten Blut im Wasser gesehen. «Das sah nicht gut aus.»

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, wie ein Sprecher der Stadtpolizei weiter sagt. Der Einsatz ist weiter im Gang, ein halbes Dutzend Polizisten ist noch vor Ort. Sie nehmen Spuren auf und befragen Zeugen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr. Foto: zac

mps

