Kommentar zum angekündigten Rücktritt – Boris Johnson hat Grossbritannien überfordert Der bald abtretende Premier war mehr Clown als Regierungschef. Und er stand für den Niedergang des Politbetriebs. Nun muss sich Grossbritannien eine einfache Frage stellen. Meinung Stefan Kornelius

Boris Johnson hängt in den Seilen: Am Rande der Olympischen Spiele 2012 steckte er als damaliger Bürgermeister Londons auf einer Seilrutsche fest. Foto: Dukas

Ein Orkan hat Boris Johnson hinweggefegt – schneller als von vielen erwartet; langsamer, als es für Grossbritannien nötig gewesen wäre. Einer der ungewöhnlichsten Premierminister findet sein passendes Ende im Aufstand der eigenen Partei, in der Wut des Landes und in der Häme seiner Gegner. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, wer viel Wind sät, bekommt einen Orkan. Boris Johnson kannte kein Mass, sein politisches Leben war eine einzige Masslosigkeit. Grossbritannien war am Ende von diesem Charakter überfordert.