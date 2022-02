Sanktionen gegen Russland – Boris Johnsons eiserner Staubwedel London hat die Vermögen von russischen Banken und Oligarchen eingefroren. Das sind die «umfassendsten Sanktionen gegen Russland in der Geschichte». Doch greifen sie auch? Alexander Mühlauer , Michael Neudecker aus London

Bekannt als kunstsinniger Medienunternehmer: Milliardär Jewgeni Lebedew – hier im Gespräch mit Boris Johnson. Foto: Getty Images

Er habe keine Zweifel, dass Wladimir Putin sich «ins Fäustchen lacht», schrieb der Labour-Abgeordnete Chris Bryant diese Woche in einem Beitrag für den «Guardian». Chris Bryant, 60 Jahre alt, war mal anglikanischer Pastor, er ist ein hervorragender Rhetoriker, und er mag Vergleiche. «Wir versuchen, Putin mit einem Staubwedel zu bekämpfen», schrieb Bryant, «aber ein Staubwedel wird ihn nicht aufhalten.»

Bryant reagierte mit seinem «Guardian»-Beitrag auf die Sanktionen, die Premierminister Boris Johnsons Regierung Anfang dieser Woche bekannt gegeben hatte: Fünf Banken und drei Oligarchen werden im Vereinigten Königreich blockiert, ihre Vermögenswerte werden eingefroren. Drei Oligarchen? Noch dazu drei, die von den USA bereits 2014 sanktioniert wurden?

Die Frage, ob die bisher ergriffenen Massnahmen gegen Russland verhältnismässig sind, wird überall diskutiert, auch in London. Vielleicht vor allem hier, in dieser Stadt, in der russische Investoren und Parteispender so präsent sind, dass sie mitunter «Londongrad» genannt wird. (Lesen Sie auch den Artikel «‹Londongrad› wendet sich gegen seine Oligarchen».)

In einem weiteren Schritt wurden die Vermögen von 120 russischen Banken, juristischen Personen und Oligarchen eingefroren.

Der Staubwedel, das war am Dienstag. Am Donnerstag dann, dem Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte, weitete die Regierung ihre Sanktionen deutlich aus. Das Unterhaus kam am Abend zu einer Sondersitzung zusammen, Johnson verkündete: Die Vermögenswerte von 120 russischen Banken, juristischen Personen und Oligarchen werden eingefroren, die Fluggesellschaft Aeroflot wird mit einem Bann belegt.

Von den «umfassendsten Sanktionen gegen Russland in der Geschichte» sprach Johnson. Die Opposition sicherte der Regierung ihre Unterstützung zu, der Labour-Chef Keir Starmer drohte gar elf seiner Abgeordneten mit Fraktionsausschluss, sollten sie ihre Unterschriften nicht von einem Brief der linken «Stop the War»-Bewegung entfernen. «Stop the War» fordert, sich grundsätzlich aktiv auf keine Seite zu stellen, also auch nicht auf die ukrainische. Es müssten aber weitere Sanktionen folgen, sagte Starmer.

Dabei ist es nicht so, dass die Regierung bisher überhaupt nichts getan hätte gegen die russische Wirtschaftsmacht. Die «goldenen Visa» etwa, die 2008 von der Labour-Regierung Gordon Browns eingeführt worden waren, wurden wieder abgeschafft.

Entschiedeneres Vorgehen gegen Geldwäscherei

Diese Aufenthaltstitel konnten sich Ausländer jahrelang erkaufen, wenn sie mindestens zwei Millionen Pfund im Vereinigten Königreich investierten. Sie erhielten so ein Bleiberecht für sich und ihre Familie, wobei die Bedingungen nach dem Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Agenten Sergei Skripal in Salisbury 2018 verschärft wurden.

Zudem kündigte die Innenministerin Priti Patel kürzlich an, den Kampf gegen internationale Geldwäsche voranzutreiben. Ein Gesetz gegen Wirtschaftskriminalität soll dafür sorgen, dass es ein Register gibt, das die «wirtschaftlich Berechtigten» von Immobilien auflistet, und zwar mit Klarnamen.

Ein Foto von ihr mit einer Oligarchen-Ehefrau gibt zu reden: Liz Truss, Aussenministerin Grossbritanniens. Foto: Keystone

Liz Truss wiederum, die Aussenministerin, betonte nun, man werde «nicht eher ruhen, bis Russlands Wirtschaft degradiert ist und die territoriale Integrität der Ukraine wiederhergestellt ist». Wie schwierig das wird, konnte man allerdings in dieser Woche auch an einem Foto von ihr sehen. Darauf ist Truss neben Lubov Chernukhin abgebildet, Oligarchen-Ehefrau, ihr Mann war früher einer von Putins Ministern.

Chernukhin gilt als grösste weibliche Parteispenderin der britischen Politik, sie soll in den vergangenen Jahren bereits mehr als 2,1 Millionen Euro an Truss’ Partei der Tories gespendet haben. Truss entgegnete auf die Frage, was sie zu dem Foto sage, was auch Johnson stets sagt: Jeder, der auf einem britischen Wahlregister steht, sei als Parteispender willkommen. Diese Personen würden vorher untersucht, und man dürfe nicht «Menschen mit einem russischen Hintergrund» mit jenen zusammenwerfen, die Putins Regime nahestehen.

Verflechtungen zwischen Russen-Geld und London

Gemeint waren vermutlich Menschen wie Gennadi Timtschenko, einem der drei sanktionierten Milliardäre; sein Vermögen soll mehr als 20 Milliarden Euro betragen. Er sagte 2014 nach den Sanktionen durch die USA der Presseagentur PA: «Man muss im Leben für alles bezahlen, auch für die Freundschaft zum Präsidenten.»

Dann verkaufte er einige Firmenanteile an seine Töchter Xenia und Natalia. Xenia, die jüngere Tochter, studierte in Edinburgh und ist mit dem Sohn von Putins früherem Verkehrsminister verheiratet, die beiden spendeten Geld an ihre alte Uni, mit dem Ziel, russische Studenten zu fördern.

Natalia, die ältere Tochter, studierte in Oxford, war mit einem Briten verheiratet und ist ebenfalls britische Staatsbürgerin. Sie hat mal im noblen Londoner Stadtteil South Kensington gewohnt, ihr Appartement dort gehörte nach Recherchen der Times einer Firma, die auf den britischen Virgin Islands registriert war. Wobei nicht klar sei, wem die Firma gehöre.

Beispiele für derartige Verbindungen gibt es viele, manchmal auch andersherum. Jacob Rees-Mogg, ehemaliger Unterhausführer der Konservativen, ist Mitgründer der Investmentfirma Somerset Capital Management und an Dividenden beteiligt.

«Boris Johnson hat begonnen, mit Kugeln zu schiessen. Aber die Frage ist: Welche trifft das Ziel?» Bill Browder, Anti-Russland-Aktivist und Investor

Somerset hielt bis vor Kurzem Anteile an der russischen Bank Sberbank, 2018 investierte die Firma rund 53 Millionen Euro, die staatliche Bank gilt als das grösste Geldinstitut Russlands. Die letzten Sberbank-Anteile verkaufte Somerset angeblich erst vor drei Monaten. Sind die Massnahmen gegen das russische Geld also tatsächlich «historisch», wie Johnson sagte?

Bill Browder, in London lebender amerikanischer Investor, der auch als Aktivist gegen Russland auftritt und daher in Russland bereits 2005 als Staatsbedrohung eingestuft wurde, sagte dem «Independent»: Er begrüsse die Sanktionen, die Johnson nun bekanntgegeben hat. Jedoch gingen sie immer noch nicht weit genug. Johnson «hat jetzt begonnen, mit Kugeln zu schiessen, aber die Frage ist: Welche trifft das Ziel?» (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Was der Ausschluss Russlands aus dem Swift-Netz bringen würde».)

Der «Independent» selbst ist, trotz seines tatsächlich unabhängig auftretenden Journalismus, ein weiteres Beispiel für die Verflechtungen zwischen russischem Geld und London: Er gehört dem Milliardär Jewgeni Lebedew, 41. Der ist in Moskau geboren und auch britischer Staatsbürger, 2020 wurde er von Johnson in den Adelsstand im Oberhaus erhoben. Seitdem trägt er den Titel «Baron Lebedev, of Hampton in the London Borough of Richmond upon Thames and of Siberia in the Russian Federation».

