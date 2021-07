Sexismusvorwürfe bei Activision – Brack nimmt Videospiele von «Call of Duty»-Hersteller aus dem Sortiment Mitarbeiter des US-Spielekonzerns sollen Trinkgelage veranstaltet und dabei Kolleginnen sexuell belästigt haben. Es ist nicht der erste Sexismusskandal in der Gamebranche. Jon Mettler

Die Videospielereihe «Call of Duty» gehört zu den Aushängeschildern des US-Herausgebers Activision Blizzard. Foto: Paul Sakuma (AP Photo)

Die Videospielebranche wird erneut von einem Sexismusskandal erschüttert: Der US-Bundesstaat Kalifornien hat Klage gegen Activision Blizzard eingereicht, einen dort ansässigen Herausgeber von Videospielen. Die Vorwürfe lauten auf Verstösse gegen das Arbeitsgesetz.

Konkret geht es um Übergriffe auf Mitarbeiterinnen durch betrunkene Angestellte und systematische Diskriminierung von Frauen, wenn es um Löhne und Beförderungen ging. In der Klage der zuständigen kalifornischen Arbeitsschutzbehörde ist von einer «Burschenschaft-Kultur» innerhalb der börsenkotierten Firma die Rede.

So sollen sich Mitarbeiter bewusst betrunken haben und durch die Büros gekrochen sein, um ihre Kolleginnen sexuell zu belästigen. Laut der Anklageschrift besteht etwa ein Fünftel des Personals aus Frauen. Activision ist nicht irgendein Spielekonzern. Das Unternehmen gehört weltweit zu den zehn grössten der Branche.

Die Firma steckt hinter Dauerbrennern wie der Actionspiele-Serie «Call of Duty» und dem Onlinerollenspiel «World of Warcraft». Weil Activision in einer ersten Reaktion die Anschuldigungen als «verzerrt und in vielen Fällen falsch» bezeichnete, kochten die Emotionen hoch.

Einmal in den USA selbst. Am Mittwoch versammelten sich Angestellte von Activision auf dem Campus in Irvine zu einem Protest. Mitarbeiterinnen hielten Schilder hoch mit den Aufschriften: «Die Stimmen von Frauen zählen» und «Bekämpft böse Jungs in Spielen, bekämpft böse Jungs im wirklichen Leben».

Unterdessen hat sich Activision-Chef Bobby Kotick bei den Mitarbeitern in einem offenen Brief für die ursprüngliche Stellungnahme der Firma entschuldigt und in einem Fünf-Punkte-Plan ein Massnahmenpaket angekündigt.

Schweizer Händler reagieren

Auch in der Schweiz werden die Sexismusvorwürfe gegen Activision zum Thema. Der Onlinehändler Brack hat in einem Blogeintrag angekündigt, die Produkte der Firma aus dem Sortiment zu nehmen.

«Wir wollten ein Statement abgeben, dass wir so ein Verhalten nicht billigen.» Brack-Sprecher

Auf Anfrage präzisiert Brack, etwa 20 Spiele und dazu gehörende Werbeartikel von Activision nicht mehr anzubieten. «Der dadurch entgangene Umsatz tut einem Unternehmen wie Activision Blizzard nicht sonderlich weh», sagt ein Brack-Sprecher. «Aber wir wollten mit der Entfernung ein Statement abgeben, dass wir so ein Verhalten nicht billigen.»

Inwiefern Brack diesen Massstab auch auf andere fehlbare Lieferanten anwenden würde, konnte der Firmensprecher nicht abschliessend beantworten. Dazu gebe es bislang keine firmenweite Regelung. Ausschlaggebend sei, ob ein Zulieferer das Verständnis von Brack über ethisches Handeln verletze – «beispielsweise durch Schüren von Gewalt, Fördern von Diskriminierung oder Verbreitung wissenschaftlich widerlegter Falschaussagen».

Digitec schliesst Boykott nicht aus

Konkurrent Digitec schliesst zumindest nicht mehr aus, Artikel von Activision aus dem Angebot zu nehmen. «Wir beobachten die Situation und behalten uns weitere Schritte vor», sagt ein Sprecher der Migros-Tochtergesellschaft. In erster Linie sehe Digitec aber Activision in der Pflicht zu reagieren, um bestehende Missstände zu beheben.

Der auf Videospiele spezialisierte Onlinehändler World of Games verurteilt die «unhaltbaren Zustände» bei Activision, will aber von einem Boykott nichts wissen. Eine solche Massnahme würde nur «die schwächsten Mitarbeiter dieser Firma treffen und nicht die Beschuldigten», sagt eine Sprecherin.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sexismusvorwürfe ein Schlaglicht auf die Gamebranche werfen. Fünf ehemalige Mitarbeiterinnen des kalifornischen Entwicklers Riot Games («League of Legends») hatten im Jahr 2018 ihren Arbeitgeber wegen Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz verklagt. Riot Games versprach, seine Firmenkultur zu überarbeiten, und schloss 2019 einen Vergleich mit den Klägerinnen.

Eine alarmierende Anzahl von Beschwerden über sexuelle Belästigung und frauenfeindliches Verhalten beim französischen Studio Ubisoft («Assassin’s Creed») führte im Jahr 2020 zum Rücktritt mehrerer Topmanager. Konzernchef Yves Guillemot kündigte eine rasche Bestrafung von Tätern und eine Veränderung der Unternehmenskultur an.

«Gamergate», der Sündenfall Infos einblenden Nicht nur in der Arbeitswelt der Videospielebranche kam es zu Übergriffen gegen Frauen, sondern auch aus der Gemeinschaft der Spieler selbst. So sorgte im August 2014 «Gamergate» weltweit für Schlagzeilen. Auslöser war eine Debatte über unabhängigen Journalismus. Zoë Quinn, eine unabhängige Spieleentwicklerin, wurde damals von ihrem Ex-Freund beschuldigt, eine Affäre mit einem Journalisten eines einschlägigen Newsportals zu haben. Das Techtelmechtel habe zu positiven Kritiken für Quinns Spiel «Depression Quest» geführt, so der Vorwurf. Daraufhin wurde sie im Internet belästigt und mit frauenfeindlichen Bemerkungen überhäuft. Als sich mit Brianna Wu eine weitere unabhängige Entwicklerin in die hitzigen Diskussionen einschaltete, kam es in den sozialen Medien zu Mord- und Vergewaltigungsdrohungen gegen Wu. (met)

Andere Firmenstruktur in der Schweiz

Für die Schweizer Spieleentwicklerin Tabea Iseli ist diese Art, auf Missstände zu reagieren, nur allzu durchschaubar. «Die etablierten Hersteller reagieren oft ähnlich: Sie stellen Kaderleute frei und geloben Besserung. Aber ändern tut sich nichts», sagt die Gründerin des Zürcher Spielestudios Stardust und Botschafterin von «Women in Games». Die gemeinnützige Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Frauen für die Gamebranche zu begeistern.

Ein Rezept sieht Iseli in vielen kleinen Studios mit «gesunder Arbeitskultur» anstatt in grossen Unternehmen, da in Letzteren Übergriffe und Sexismus eher untergingen. Eine solche Branchenstruktur gebe es in der Schweiz, weswegen Sexismus hierzulande weniger verbreitet sei als etwa in den USA.

Tabea Iseli spricht an einer Entwicklerkonferenz in Schweden. Foto: PD / Stardust

Machokultur

Die Wurzeln des Übels ortet Iseli in einem Richtungswechsel der Branche Ende der 1980er-Jahre. Mit dem Aufkommen von Computern und Konsolen sei das Geschäft mit Arcade-Games in Spielhallen eingebrochen, die vor allem Familien als Zielpublikum hatten.

Die aufkommenden Videospiele für zu Hause vermarkteten die Hersteller als Produkte für Buben und junge Männer. «Daraus ist über die Jahre eine Art Machokultur entstanden, die sich bis heute hält», sagt Iseli.

Darunter mische sich eine Silicon-Valley-Mentalität bei Firmen, die in Kalifornien tätig seien: «Arbeite hart und spiele hart mit.» Das führt laut Iseli dazu, dass etwa Frauen als Belohnung angesehen werden.

Brack will Taten von Activision sehen

Trotz der Bedenken von Branchenkennerin Iseli will Brack rasche Veränderungen von Activision sehen. Erst wenn Anzeichen für eine ernst gemeinte Besserung erkennbar sind, will der Onlinehändler die Spiele wieder verkaufen.

Der Sprecher von Brack sagte, man werde dazu «die Aktivitäten des Unternehmens und auch die Reaktionen von Mitarbeitenden auf Social Media» genau verfolgen.

