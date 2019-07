Brand in Schlieren verursacht hohen Sachschaden

Beim Brand in einem Industriegebäude ist am frühen Samstagmorgen in Schlieren ein Schaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Ein Mann musste durch die Einsatzkräfte aus dem Gebäude evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Zürich gingen kurz nach 5 Uhr mehrere Notrufe ein, dass Rauch aus einer Liegenschaft emporsteigen würde. Die alarmierten Feuerwehren rückten mit einem Grossaufgebot aus und löschten das Feuer, das im ersten Obergeschoss des Industriegebäudes ausgebrochen war. (fal/sda)