Notruf aus Zürich Seebach – Brand in Wohnung – sieben eingeschlossene Bewohner gerettet In der Nacht auf Samstag ist in einer Maisonette-Wohnung im Kreis 11 ein Feuer ausgebrochen. Sieben Personen, darunter ein Säugling, befanden sich noch in der Wohnung.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Samstag erhielt die Einsatzzentrale Schutz & Rettung Zürich (SRZ) einen Notruf wegen eines Brandes in einer Maisonette-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Zürich Seebach. Der Notruf wurde von einer Person abgesetzt, die sich noch gemeinsam mit fünf weiteren erwachsenen Personen sowie einem Säugling in der Wohnung befand und sich aufgrund des starken Rauches in der Wohnung nicht mehr selbstständig aus dem Nebenzimmer begeben konnte.

Durch Dachfenster gerettet

Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr kurze Zeit später vor Ort eintrafen, konnten sie zwei der erwachsenen Personen sowie den Säugling durch die Wohnung evakuieren. Die vier weiteren Personen konnten sich in der Zwischenzeit durch ein Dachfenster in die benachbarte Wohnung in Sicherheit bringen und wurden schliesslich gemeinsam mit den restlichen Bewohnerinnen des Hauses evakuiert. Alle sieben Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst zur medizinischen Erstversorgung übergeben. Das Feuer konnte kurz darauf von der Feuerwehr gelöscht werden.

Nach Abschluss der Schadstoff-Messungen durch die Berufsfeuerwehr wurden sämtliche Wohnungen mit Ausnahme der vom Brand betroffenen wieder freigegeben. Die sieben Bewohner mussten nicht hospitalisiert werden und konnten vom Rettungsdienst entlassen werden.

Durch den hohen Sachschaden ist die Wohnung bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch unklar wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei sowie Detektivinnen der Stadtpolizei Zürich ermittelt.

