Vorfall in Kehrichtverbrennung – Brand löst Stromausfall im Zürcher Oberland aus In der elektrischen Anlage der Kehrichtverbrennung Hinwil brach am Donnerstag ein Feuer aus. Tausende Menschen hatten deswegen am Abend keinen Strom. Eva Kamber , Julia Ehrensperger , Giorgio Girardet

Geschäftsleiter Daniel Böni der Kezo nimmt Stellung. Foto: Giorgio Girardet

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr flackerten die Strassenlampen und fielen teilweise sogar ganz aus. Aufmerksame Leserinnen und -Leser dieser Zeitung beobachteten auch ein Löschfahrzeug der Feuerwehr in der Nähe der Kehrichtverwertungsanlage Zürcher Oberland (Kezo) – nur ein Zufall?

Im Gegenteil: Auf Nachfrage berichtet die Feuerwehr Hinwil am Freitagmorgen, dass es am Donnerstag tatsächlich in der Kezo gebrannt habe. Der Alarm ging demnach gegen 20:50 Uhr ein. Mit rund 25 Mann rückte die Feuerwehr zum Einsatzort aus.

Der Brand war nicht gross und konnte rasch gelöscht werden. Doch die Auswirkungen der Flammen waren immens, da eine Hochspannungsanlage in Mitleidenschaft gezogen wurde. Dabei kam es zu Spannungseinbrüchen.

10 000 Personen ohne Strom

So lassen sich auch die weitläufigen Stromausfälle in der Region erklären. Wie die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) auf Anfrage bestätigen, waren Teile der Gemeinden Hinwil, Gossau, Bubikon und Wetzikon zwischen 21 und 22 Uhr ohne Strom. Rund 10'000 Kundinnen und Kunden waren betroffen.

Während die Gemeinden einen Tag später wieder Strom haben, kommt am Freitagmorgen noch immer schwarzer Rauch aus dem Schlot der Kezo, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Kein Licht in den Büros, die Uhr ist auf kurz vor drei Uhr morgens stehen geblieben. Telefonisch ist die Kehrichtverbrennungsanlage nicht zu erreichen.

«Ohne Strom läuft hier nichts mehr»

Die Mitarbeiter stehen in ihren orangen Jackets in der Einfahrt und weisen Camioneure und Privatkunden, die Brenngut liefern, anderen Kehrichtverwertungsanlagen zu. Was den Brand in der Mittelstromverteilung auslöste, weiss Daniel Böni, der Geschäftsleiter der Kezo, noch nicht. «Die Polizei war bis elf Uhr hier, die Feuerwehr bis drei Uhr morgens», erklärt er im dunklen Sitzungszimmer. «Ohne Strom läuft hier nichts mehr.»

Die Fernwärmeversorgung der Gemeinde Hinwil fällt ebenso aus wie die Stromproduktion der beiden Turbinen und das Abwärmenetz für die Gewächshäuser in der Umgebung. Der Rauch ist schwarz, weil die Rauchfilteranlage ausfällt und die Brennkammer derzeit gelöscht wird. Die Situation schätzt Böni als «sehr schwierig» ein. Derzeit organisiert er Notstromgeneratoren, um die nötigsten Systeme der Anlage wieder betreiben zu können. Die Wiederaufnahme des Teilbetriebes wird erst für nächste Woche erwartet.

