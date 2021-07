Eine Person im Spital – Brand neben Impfzentrum in Horgen Die Kaffeerösterei in den Seehallen Horgen steht in Brand. Sämtliche Leute mussten evakuiert werden – auch aus dem Impfzentrum. Pascal Münger , Dorothea Uckelmann UPDATE FOLGT

Die Feuer musste am Montagnachmittag zu einem Einsatz in den Seehallen ausrücken. Foto: Michael Trost

Am Montagnachmittag ist in der Kaffeerösterei, die sich in den Seehallen Horgen befindet, ein Brand ausgebrochen. Im gleichen Gebäude an der Seestrasse in der Nähe des Bahnhofs befindet sich auch das Impfzentrum Horgen. «Die Seehallen mussten aufgrund des Brandes evakuiert werden», sagt Marc Besson, Mediensprecher der Kantonspolizei.

Eine angestellte Barista der Kaffeerösterei schildert: «Wir waren am Arbeiten, als plötzlich eine der Röstmaschinen starken Rauch entwickelte und Funken sprühte.» Sie habe sofort die Feuerwehr angerufen und das Gebäude verlassen. Besitzer der Rösterei ist der 50-jährige Fox Hardegger, der kürzlich ein Buch über sein Leben als Multimillionär und den Niedergang seiner Unternehmungen geschrieben hat.

Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Was genau zum Brand geführt hat, kann Besson noch nicht sagen. Eine Person musste jedoch mit noch unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.