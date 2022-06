Zugabe nach dem Theaterstück – Brandy Buttlers Tipps fürs Onlinedating Die Künstlerin erlebte selbst über 100 Onlinedates. In persönlichen Gesprächen gibt sie Tipps, wie man Erfolg hat. Und was sich für ein Code hinter «sensation seeker» verbirgt. Lea Schepers

Bei ihr hat es schon einige Male gematcht: Brandy Butler ist selbst ernannte Expertin in Sachen Onlinedating. Foto: Urs Jaudas

Im Spielfilm «The Lobster» geht es beim Daten ums Überleben. Singles werden in ein Hotel am Meer gesteckt. Dort haben sie 45 Tage Zeit, um eine passende Partnerin, einen passenden Partner zu finden. Schaffen sie das nicht, werden sie in ein Tier nach Wahl verwandelt.