Nationale Werbekampagne – Braucht die Kartoffel eine Imagekorrektur? Schweizer Kartoffeln waren einst bekannt für ihren Humor. Damit ist Schluss. Härdöpfel sind jetzt eine hipsterige, aber bierernste Sache. Nina Kobelt

«Ich kaufe Kartoffeln»: Die Botschaft der jungen Leute auf den Plakaten ist simpel. Nicht so die Fragen, die sie damit aufwerfen.

Haben sie denn vorher Kartoffeln geklaut? Warum halten sie jeweils nur ein Exemplar in der Hand, und das erst noch so, als ob es sich um ein rohes Ei handeln würde? Mussten sie sich entscheiden, zwischen, sagen wir, einem Rüebli und einer Kartoffel? Und vor allem: Seit wann ist der Kartoffelkauf eine so ernste Angelegenheit?

Wir erinnern uns ja schampar gerne an vergangene Kampagnen von Swisspatat, dem Branchenverband der Schweizer Kartoffeln: Knollen, auf deren Schalen ein Bikini eingeschnitzt war oder eine Krawatte. Härdöpfelfamilien, in Reih und Glied, und in verschiedenen Farben.

Die Kampagne zeigt junge Hipster, denen man nur mit viel Goodwill abnimmt, dass auf ihren Einkaufszetteln wirklich Kartoffeln stehen.

Ein Schwein, ausgelegt mit Kartoffelscheibchen, dazu eine Hommage an Songtexte (zum Beispiel: «Fingts Glück eim» oder «Louenesee», inszeniert mit einer Kartoffelente). Frühere Werbungen für das Naturprodukt waren so witzig, dass ganze Posterreihen gefertigt wurden. Sie sind derzeit noch auf Kartoffel.ch erhältlich, aber sobald die Bestände aufgebraucht sind, ist fertig lustig.

Denn die Kampagne 2021 zeigt streng dreinschauende junge Hipster, denen man nur mit viel Goodwill abnimmt, dass auf ihren Einkaufszetteln wirklich Kartoffeln stehen. Zu vorsichtig und zu misstrauisch halten sie ebendiese in die Kamera. Klar, in Zeiten, in denen wir alle zu Couch-Potatoes mutieren, die meisten von uns mit schlechtem Gewissen, muss uns Werbung aufzeigen, wie ein glamouröseres Leben aussehen könnte.

Da werden nun selbst Kartoffeln zum Lifestyleprodukt und den erdigen Knollen etwas Glanz eingehaucht – oder zumindest versuchen das die Bilder der urbanen Härdöpfelfans. Die Kampagne, so ist bei Swisspatat zu lesen, soll «das Image der Knolle auffrischen». Nur: War denn die Kartoffel vorher bieder?

Es gibt zu viele Härdöpfel und zu wenig Restaurants, die Pommes frites auftischen können.

Eigentlich wäre ja alles in Butter, 2020 war ein super Kartoffeljahr – die Branche verzeichnete überdurchschnittlich hohe Ernteerträge. Doch die Kartoffelbäuerinnen und Produzenten blieben auf ihrer Ware sitzen. Covid-19 habe, so schreibt Swisspatat, auch auf dem Kartoffelmarkt Spuren hinterlassen. Das Essverhalten zu Homeofficezeiten habe sich stark verändert, zwar nehmen die Absätze von Speisekartoffeln im Detailhandel zu, doch verzeichnen die Verarbeitungskartoffeln eine viel geringere Nachfrage.

Frei übersetzt bedeutet dies: Es gibt zu viele Härdöpfel und zu wenig Restaurants, die Pommes frites auftischen können. Die Branche hat verschiedene Lösungen für diese Probleme gefunden, zum Beispiel ein sogenanntes Garantielager, Massnahmen mit dem Ziel, dass Produzentinnen ihre Kartoffeln doch noch verkaufen können.

Das führt zurück zur Kampagne. Die findet nach den geplanten zwei Startwochen im öffentlichen Raum nun vorwiegend im Internet statt. Wer will, postet auf der Website oder auf Instagram Bilder von sich und einer Kartoffel. Das hat bis anhin ungefähr ein Dutzend Personen gemacht.

Die aktuellen Plakatmodels, die zu cool zum Lachen sind, kehren erst im September zurück. Vielleicht dann mit einem Grinsen (es gab so viele Fritten wie noch nie!) und einem Sack Kartoffeln in der Hand?