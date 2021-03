Sommerhitze in Zürich – Breite Allianz für eine kühlere Stadt Alle Parteien unterstützen Massnahmen, um die zunehmenden Hitzetage erträglicher zu machen. Nur die SVP nicht. Sie befürchtet ökologische Bevormundung. Beat Metzler

Brunnen auf der Josefswiese im Kreis 5: Bäume und Wasser kühlen die Stadt. Foto: Reto Oeschger

Diese Mühe hat sich gelohnt. Vier Jahre lang haben sieben Dienstabteilungen an der «Fachplanung Hitzeminderung» gearbeitet. Letzten Mai stellte der Stadtrat diesen vor. Am Mittwochabend hat der Gemeinderat das Resultat sehr deutlich unterstützt. Einzig die SVP war dagegen.

Es handle sich um ein dringendes Anliegen, sagten Rednerinnen von AL bis FDP. Extreme Hitze schade der Gesundheit der Zürcher Bevölkerung.

Dabei hat die Stadt einen doppelten Nachteil: Am Tag heizt sie stärker auf, nachts kühlt sie schwächer ab. Das Problem verschärft sich durch die Klimaerwärmung. Laut Prognosen soll sich die Anzahl der Hitzetage bis in 20 Jahren verdoppeln. Die «Fachplanung Hitzeminderung» schlägt zahlreiche Gegenmassnahmen vor: Neue Häuser sollen so gebaut werden, dass sie die Kaltluftströme von den umliegenden Hügeln nicht stören. Es soll mehr Grünflächen geben, mehr Bäume, mehr Kiesböden, mehr helle Häuser, mehr offene Bäche und mehr Brunnen.

Fortschritte werden überwacht

Die meisten Rednerinnen lobten die Einfachheit dieser Ansätze. Die SVP hingegen sieht in der Planung einen teuren Vorwand, um die Autos aus der Stadt zu vertreiben. Schuld an der Hitze sei «die massive Zuwanderung», die zu einer starken Verdichtung führe. Wie sich das Klima entwickle, könne niemand wissen, sagten mehrere SVP-Redner.

Die FDP forderte, dass die Hitzeminderung nicht zu weiteren Vorschriften für private Bauherren führe. SP, Grüne, GLP und AL wünschten sich mehr Konkretes. Auf die Umsetzung komme es an. Sie verpflichteten den Stadtrat daher dazu, alle vier Jahre einen Bericht über die Fortschritte zu verfassen. Dazu forderten sie bei zwei ebenfalls debattierten Bauprojekten – Pflegezentrum Bachwiesen und Radiostudio – eine «ökologische Umgebungsplanung».

Der zuständige Stadtrat Andreas Hauri (GLP) sagte, dass die Stadt bereits verschiedenste Mittel wie kühlere Strassenbeläge teste. Man versuche auch, private Eigentümer zur Mithilfe zu bewegen. Hauri: «Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv.»

