Podcast zum Schweizer Fussball – «Breitenreiters Abgang wird wohl am Dienstag bekannt gegeben» Darf der Meistertrainer Zürich verlassen? Ist Alex Frei der Richtige für Basel? Wann kommt der neue YB-Trainer? Und was ist vom neuen Modus zu halten? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es hat ihn etwas gefuchst. Kurz vor der Übergabe des Meisterpokals macht die Geschichte die Runde, dass André Breitenreiter den FC Zürich nach nur einer Saison in Richtung Hoffenheim verlässt. Bei der Meisterfeier im Volkshaus sagt er: «Das war ärgerlich, weil noch nichts fix ist. Ich schaue das alles erst in Ruhe in den nächsten Tagen an.»

Und doch: Alle Zeichen deuten darauf hin, dass der Meistertrainer nach Deutschland weiterzieht. Was nicht ehrenrührig ist, wie Thomas Schifferle in der aktuellen Folge unseres Podcasts findet: «André Breitenreiter ist ein Kind der Bundesliga. Wenn diese Liga ruft, dann geht er. Es war immer sein Ziel, noch einmal in der Bundesliga arbeiten zu können. Er hat nie etwas gespielt, hat nie gesagt, dass er bis bis zum Lebensende beim FCZ bleiben wird.»

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Aber der FCZ ist nicht der einzige Club, der sich mit dem Trainerposten beschäftigen muss: Die Young Boys und der FC Basel waren zum Saisonende noch ohne fixen Chefcoach. Wobei der FCB seinen neuen Mann an der Seitenlinie gefunden hat. Alex Frei hat sich beim FC Winterthur bereits in der Nacht des Aufstiegs in die Super League von seinen Spielern verabschiedet. Am Montag um 18 Uhr hat der FCB auch offiziell vermeldet, dass Frei Basler Cheftrainer wird. Für Tilman Pauls absolut verständlich: «Wenn der Heimatclub ruft, ist es klar, dass Alex Frei diese Chance nutzen will.»

Bleiben noch die Young Boys. «Ich gehe davon aus, dass YB in dieser Woche den neuen Trainer bekannt geben wird», sagt Moritz Marthaler. Hier ist unter anderen Thomas Stamm im Gespräch. Ein Schweizer Trainer, der momentan die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der 3. Liga trainiert. Und Schifferle wirft noch einen weiteren Namen ins Rund: «Was wäre denn, wenn mit Mario Frick als Trainer von YB?»

Frick muss allerdings zunächst erst mit seinem FC Luzern in die Barrage gegen Schaffhausen. Darüber reden wir in der aktuellen Sendung ebenso wie über die gebrochenen Herzen beim FC Aarau, den Aufsteiger Winterthur und den neuen Modus der Super League.

Wann welches Thema besprochen wird

03:39 FC Zürich

19:22 FC Basel, Valentin Stocker und Alex Frei

30:20 Young Boys

34:47 Barrage Luzern – Schaffhausen

41:38 Aarau und Winterthur

55:24 Neuer Modus Super League

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

