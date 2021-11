Temporeduktion in Zürich – Bremst Tempo 30 den Bus aus? Selbst manche Velofahrer unter den Kantonsräten fürchten, dass sie demnächst nur noch mit 30 km/h durch Zürich oder Winterthur fahren dürfen. Eine Initiative der FDP will das verhindern. Hélène Arnet

Tempo 30 in Städten: Die Städte Zürich und Winterthur möchten auch Hauptstrassen entschleunigen. Foto: Comet

Der Kantonsrat konnte den vom Regierungsrat jährlich vorgelegten Bericht über das Bauprogramm der Staatsstrassen für die Jahre 2022 bis 2024 nur «zur Kenntnis nehmen». Das tat er allerdings am Montag sehr ausführlich. Dabei schieden sich nicht nur an Tempo 30 die Geister – aber vor allem.

Hans Egli (EDU, Steinmaur) bekannte sich in seiner Fraktionserklärung für SVP/EDU als ambitionierter Velofahrer, der nicht bereit sei, in einer Tempo-30-Zone hinter einem Bus her zu schleichen. Tempo 30 bremst den Bus aus? Auch Kantonsräte, die sich sonst eher um den Individualverkehr kümmern, äusserten plötzlich diese Sorge.