Missbrauchsskandal im US-Profifussball – «Brennt alles nieder»: Jetzt haben die Fussballerinnen genug Schwere Fälle von sexueller Nötigung und verbalem Missbrauch erschüttern die US-Profiliga NWSL in ihren Grundfesten. Trainer werden entlassen, die Ligachefin tritt zurück, und die Meisterschaft steht still. Fabian Sangines

Wird mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Fussballtrainer Paul Riley. Foto: Karl DeBlaker (AP Photo/Keystone)

Über 100 Fussballprofis sitzen hinter den Bildschirmen. Einige von ihnen sind (mehrfache) Weltmeisterinnen, einige sind in den USA gefeierte Stars, wie Megan Rapinoe oder Alex Morgan. Gemeinsam haben sie eines: Sie sind zutiefst verletzt. Die Nationalspielerinnen konnten zwar gerade einen Teilsieg in Sachen Gleichberechtigung feiern, als der nationale Fussballverband verkündete, dass die Frauen künftig gleich hohe Prämien wie die Männer erhalten sollen. Doch während dieses Videomeetings der Spielerinnen-Vereinigung interessiert das niemanden mehr. Die Sorgen der Profis aus der National Women’s Soccer League haben eine ganz neue Dimension erreicht. Eine traumatische. Geld ist da ihr kleinstes Problem.

In einer tiefgründigen Reportage auf fast 60’000 Zeichen erzählt das Onlineportal «The Athletic» die Geschichte von zwei ehemaligen NWSL-Spielerinnen, beide traten sie vor ihrem 30. Geburtstag zurück. Meleana Shim und Sinead Farrelly verbindet ein tragisches Schicksal; sie beide erheben schwere Vorwürfe gegen ihren früheren Trainer Paul Riley, er soll seine damaligen Fussballerinnen zum Sex mit ihm genötigt haben. Anschuldigungen, die dazu führten, dass der Engländer von seinem Club North Carolina Courage per sofort entlassen und ihm vom US-Verband die Lizenz entzogen wurde. «Das beschriebene Verhalten ist abstossend, inakzeptabel und hat keinen Platz im Fussball oder in der Gesellschaft», vermeldete North Carolina Courage in einer Stellungnahme.

Ein Abhängigkeitsgefühl geschaffen

Sie habe sich unter Rileys Kontrolle gefühlt, sagt Farrelly gegenüber «The Athletic». Von Beginn an habe er ihr das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein. Ihr Talent mit dem Ball. Ihre Intelligenz. Ihre Schönheit. «Die anderen sind nicht gut genug für dich», pflegte er zu sagen. Er meinte damit die Männer, die ihr im Ausgang Drinks bezahlen wollten. Aber auch die anderen Trainerinnen und Trainer – ganz besonders diejenigen des US-Nationalteams.

In der über einjährigen Recherche hat «The Athletic» mit zahlreichen Spielerinnen, Trainern und Angestellten aus der NWSL gesprochen, «mit der Zeit kamen mehr und mehr dazu, die darüber sprechen wollten», schreibt das Sportportal weiter. Vielen von ihnen sei wichtig gewesen, das Ganze in einen Kontext zu stellen: Die 2013 gegründete NWSL war bereits der dritte Versuch einer Profiliga nach der Jahrtausendwende, viele Spielerinnen hatten das Gefühl, das sei ihre letzte Chance. Vor allem aber wurde ihnen von verschiedenen Seiten das Gefühl gegeben, nicht aufmucken zu dürfen. Jede kleine Aufregung könne das endgültige Ende des Frauenfussballs in den USA sein. «Uns wurde eingetrichtert, dankbar zu sein – und keine weiteren Fragen zu stellen», sagt Alex Morgan, zweifache Weltmeisterin und US-Fussballerin des Jahres. Sie waren leicht austauschbare Zahnrädchen einer stotternden Maschinerie.

Dadurch wurde ein Machtgefüge geschaffen, das toxisches Ausmass annehmen konnte, sollte das jemand ausnützen wollen. Vieles deutet darauf hin, dass Riley genau das tat. Der heute 58-Jährige galt als Star der Coachingszene, bis 2010 wurde er dreimal als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Eine ehemalige Spielerin, die anonym bleiben will, sagt: «Er war für uns wie ein Gott.»

Diesem Status schien sich Riley bewusst gewesen zu sein; Farrelly berichtet von Psychospielchen, damit das Abhängigkeitsgefühl stets weiter anhielt. Unter der Woche liess er sie oftmals mit Ersatzspielerinnen trainieren, kritisierte ihre Leistungen, am Wochenende spielte sie dann meistens von Beginn weg. Anfang 2011, in ihrer ersten Profisaison bei Philadephia Independence, kam das erste Nationalteam-Aufgebot für Farrelly. Nach ihrer Rückkehr aus dem Trainingscamp gab es keine Glückwünsche ihres Trainers – im Gegenteil. Er kritisierte sie scharf, Farrelly sei illoyal gegenüber dem Team und vor allem gegenüber ihm gewesen. Schliesslich sei sie nur dank ihm gut genug fürs Nationalteam, also habe sie erst dort zu spielen, wenn er endlich Nationaltrainer sei. Deshalb hatte die damals 21-Jährige ihre zweite Einladung für die US-Auswahl abgelehnt, obwohl ein Platz im Kader für die WM 2011 winkte.

Sie fühlten sich zum Sex genötigt

Riley schaffte es, seinen Spielerinnen einzutrichtern, dass sie alles, was sie erreicht hatten und jemals erreichen werden, ihm zu verdanken haben. Abseits des Fussballplatzes gab er sich dazu nahbar, lud das ganze Team immer wieder zu Trinkexzessen ein, fragte sie aus über deren Beziehungen zu Partnerinnen und Partnern, aber auch zur Familie. Er spürte, wenn er die totale Kontrolle über eine Spielerin erlangte, empfing diese dann auch mal zu privaten Videosessions nur in Unterwäsche gekleidet. Diese wehrten sich nicht – jeder Skandal könnte ja das Aus für die ganze Sportart bedeuten. Also ging Farrelly mit in Rileys Hotelzimmer, als er das Team mal wieder in ein Irish Pub mitnahm, um den Frust ihrer Niederlage nach Penaltyschiessen runterzuspülen. «Ich fühlte mich zum Sex mit ihm genötigt», sagt sie. Und er sagte danach zu ihr: «Dieses Geheimnis nehmen wir mit ins Grab.»

Den gleichen Satz habe er drei Jahre später zu Mana Shim gesagt. Mittlerweile Trainer bei den Portland Thorns, habe ihr Riley weisgemacht, ihr die Chance im Profifussball zu bieten. Auch hier entwickelte er ein Gefühl der Abhängigkeit. Eines Abends lockte Riley sie und eine Teamkollegin in sein Zimmer: Sinead Farrelly. Er verlangte von ihnen, dass sie sich küssen sollten, als Belohnung würden dem Team am nächsten Morgen kräftezehrende Laufeinheiten erspart bleiben. Sie taten es, verliessen dann aber den Raum, obwohl er sie bat, doch über Nacht zu bleiben. Danach vertrauten Shim und Farrelly einander ihre Vorgeschichte mit dem Trainer an, Farrelly erzählte von ihren Panikattacken, wegen denen sie 2014 sogar einmal auf dem Platz inmitten eines Ligaspiels zusammenbrach. Da wurde Shim bewusst: «Verdammte Scheisse, jetzt ergibt alles einen Sinn. Dieser Typ hat ein klares Muster.»

Was die beiden Frauen zusätzlich schockierte, war die Rolle der Liga. Im September 2015 kontaktierte Shim zuerst Clubbesitzer Merritt Paulson, danach den damaligen Liga-Boss Jeff Plush. Shim sagt gegenüber «The Athletic», sie könne sich an keine Antwort von Paulson erinnern, die Liga aber startete eine Untersuchung. Ein paar Wochen später verkündete Portland, Rileys Vertrag nicht zu verlängern; im Februar 2016 fand er aber bereits einen neuen Trainerjob bei Western New York Flash, mit dem Team gewann er in dieser Saison sogar die Liga. Aaran Lines, Vizepräsident von Western New York, erklärt: «Wir wussten von Untersuchungen gegen Riley, aber uns wurde mitgeteilt, dass dabei kein Fehlverhalten festgestellt werden konnte.» Riley blieb also NWSL-Profitrainer – bis «The Athletic» die Geschichte publik machte. Gegenüber dem Portal dementierte Riley die Anschuldigungen und gab an, weder Shim noch Farrelly je sexuelle Avancen gemacht zu haben.

«Brennt alles nieder!»

Bereits vor der Veröffentlichung der Reportage versuchten Shim und Farrelly, mithilfe der Spielerinnen-Gewerkschaft den Fall durch die Liga neu untersuchen zu lassen. Erfolglos. Unter der Regie von Alex Morgan hatten die Profis einen Massnahmenkatalog gefordert, wie Spielerinnen künftig besser geschützt werden können, unterschrieben von über 250 Fussballerinnen. Erfolglos. Also fassten sie beim notfallmässig einberufenen Videomeeting den Entschluss, an diesem ersten Oktober-Wochenende alle NWSL-Spiele abzusagen. Zuvor wurde auch der Fall von Richie Burke publik, der als Trainer der Washington Spirits seine Spielerinnen mehrfach verbal und emotional erniedrigt haben soll – der Brite wurde Ende September suspendiert. Dazu erzählten bei ihrer gemeinsamen Besprechung offenbar zahlreiche weitere Spielerinnen von ähnlichen Erlebnissen.

Obwohl Liga-Chefin Lisa Baird, seit 2020 im Amt, ihre volle Kooperation zur Aufklärung des Falls zusagte, reichte sie am Freitagabend Ortszeit den Rücktritt ein. Nach übereinstimmenden Medienberichten muss auch General Counselor Lisa Levine gehen. Ein erster Schritt in Richtung von Megan Rapinoes Forderung. Auf Twitter schrieb sie erbost: «Brennt alles nieder! Lasst all ihre Köpfe rollen.» Eine Untersuchung hat mittlerweile auch die Fifa eingeleitet. Es ist der Anfang eines langen und schmerzhaften Heilungsprozesses.

