Neue Idee für Zürcher Sechseläuten – Brennt der Böögg dieses Jahr in Uri? Weil wegen Corona kein Volksfest stattfinden darf, soll wenigstens der Böögg am 19. April verbrannt werden. An einem Ort ohne Zuschauer, aber live im TV. Martin Huber

Damals klappte es noch auf dem Sechseläutenplatz: Böögg-Verbrennung am Sechseläuten 2019. Foto: Thomas Egli

Das Sechseläuten 2021 als Volksfest wurde bereits Ende letzten Jahres coronabedingt abgesagt. Doch jetzt plant das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) ein Alternativprogramm. So möchte die Zunftmeisterversammlung der Bevölkerung und den enttäuschten Zünftern «ein fröhliches und erinnerungswürdiges Sechseläuten bieten», wie es in einer Mitteilung heisst.

Aus diesem Grund plant das ZZZ zusammen mit dem Schweizer Fernsehen eine besondere Bööggverbrennung am Sechseläuten-Montag, 19. April 2021 um 18 Uhr. Da bei dem Anlass keine oder nur sehr wenige Zuschauer erlaubt sind, kommt der traditionelle Zürcher Sechseläutenplatz als Durchführungsort nicht in Frage. Das ZZZ sucht deshalb nicht nur in Zürich, sondern auch in anderen Kantonen mögliche alternative Standorte für das Spektakel.