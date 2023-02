Die Favoriten

Sechs Riesenslaloms haben in diesem Winter stattgefunden – vier davon hat Marco Odermatt gewonnen, einmal wurde er Dritter. Entsprechend geht er als Topfavorit in dieses WM-Rennen. Nach seinem Triumph in der Abfahrt vom Sonntag ist ordentlich Druck vom Nidwaldner abgefallen. Das ist nicht die schlechteste Voraussetzung für dieses Rennen.

Und die Schweizer haben ja noch weitere Trümpfe in der Hand. In Schladming war Odermatt verletzungsbedingt nicht am Start, es siegte Loïc Meillard vor Teamkollege Gino Caviezel. Überhaupt ist der Neuenburger in der Basisdisziplin mittlerweile mit bemerkenswerter Konstanz unterwegs: In den letzten drei Rennen landete er jeweils unter den Top 4 (4, 3, 1).

Der ärgste Konkurrent dürfte für die Schweizer aus Norwegen kommen. Viermal hat sich Henrik Kristoffersen in diesem Winter auf ein Riesenslalom-Podest stellen können – allerdings nie ganz zuoberst.

Auch Zan Kranjec, Manuel Feller und Marco Schwarz fuhren bereits in die Top 3. Und ein grosses Augenmerk gilt zweifellos Alexis Pinturault: Der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 kam in diesem Winter lange nicht auf Touren, doch ausgerechnet bei den WM-Rennen in seiner Heimat trumpfte er mit Bronze im Super-G und Gold in der Kombination auf.