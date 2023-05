Wirbel um GLP-Dissidentin – Brisanter Antrag: Zürcher Parlament soll Isabel Garcia ausschliessen Der Kantonsrat soll die Wahl der Politikerin, die von der GLP zur FDP übergetreten ist, nicht bestätigen. Das fordern AL und Grüne. Doch ausgerechnet die Grünliberalen machen nicht mit. Pascal Unternährer Silas Zindel (Photo)

Die Neo-Freisinnige Isabel Garcia steht im Fokus: Ob ihre Wahl in den Kantonsrat am Montag bestätigt wird, ist noch unsicher. Foto: Silas Zindel

Zunder schon am ersten Sitzungstag des neu gewählten Kantonsrats: Am kommenden Montag wollen die AL und die Grünen Isabel Garcia aus dem Parlament ausschliessen. Die 60-Jährige war am 12. Februar auf der GLP-Liste des Stadtzürcher Kreises 3+9 ins Parlament gewählt worden, wechselte aber elf Tage später die Partei. Aufgenommen wurde Garcia von der FDP.