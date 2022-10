Trevor Noah unter Beschuss – Briten kontern Rassismusvorwurf Der Komiker prangerte in seiner Sendung einen rassistischen Backlash gegen den neuen Premier Rishi Sunak an. Doch selbst dieser widerspricht: Grossbritannien sei nicht rassistisch. Michèle Binswanger

Trevor Noah moderiert die «Daily Show», die er 2013 von seinem Vorgänger Jon Stewart übernommen hatte. Foto: Willy Sanjuan (Invision/AP)

Normalerweise ist das Stoff für seine eigene Comedy. Denn Trevor Noah bewegte sich als Sohn eines weissen Schweizers und einer schwarzen Südafrikanerin immer schon zwischen den Welten. Weshalb er auch eine besondere Sensibilität für kulturelle Eigenheiten und Missverständnisse mitbringt und diese komödiantisch zu verarbeiten weiss. Rassismus liegt ihm besonders am Herzen. Doch diesmal widersprechen ihm die Betroffenen.

In der «Daily Show» vom Mittwoch widmete sich Noah dem neuen englischen Premierminister Rishi Sunak. Beziehungsweise der Reaktion der Briten darauf. Als erster indischstämmiger Premierminister Englands und erster Hindu im Amt ist Sunak eine Art britischer Barack Obama, scheint Noah zu glauben.

Viele Leute befürchteten, so Noah in der Show, die Machtübernahme von Menschen mit indischer Herkunft. «Ich glaube, die schweigende Mehrheit dieser Leute realisiert nicht, dass sie damit eigentlich sagt: ‹Wir wollen diese Leute, die früher unterdrückt waren, nicht in Machtpositionen, denn dann könnten sie uns antun, was wir ihnen angetan haben.›»



Die Briten waren über Noahs Diagnose ihrer Gesellschaft wenig amüsiert. Den Backlash, von dem Noah spreche, habe es nie gegeben, sagten Politiker und Moderatoren in Reaktion auf die Sendung. Sajid Javid ehemal Staatsminister für Gesundheit und Soziales, teilte auf Twitter einen Clip der Sendung und schrieb dazu: «Einfach falsch. Ein Narrativ, das er für sein Publikum kreiert hat, das aber völlig losgelöst von der Realität ist. England ist die erfolgreichste multiethnische Demokratie der Welt und stolz auf seine historische Errungenschaft.»

In eine ähnliche Richtung kommentierte der Autor und Historiker Tom Holland. Er sprach von der «Unfähigkeit der Linken, die Welt ausserhalb der USA» zu verstehen.



Tatsächlich hatte Noah sich für seine Aussage von einem Anrufer beim Radiosender LBC inspirieren lassen. Dieser hatte gesagt: «Rishi ist nicht einmal Engländer, sagen die meisten. Er hat amerikanische Verbindungen, seine Familie ist amerikanisch.» Noah verglich den Anrufer mit dem rechten Fox-News-Moderator Tucker Carlson und seinen Anhängern, die ebenso dächten.

Diese Gleichsetzung wiesen auch namhafte britische Experten zurück. So widersprach Sunder Katwala dem Komiker, er ist Kopf des britischen Thinktanks British Future und spezialisiert auf die Themen Identität und Integration: «Da wird aus Amerika missverstanden und falsch berichtet. Eine kleine Online-Nische, die ein bis drei Prozent der Bevölkerung betrifft, wird in eine soziale Norm Grossbritanniens umgedichtet.»

Und was meint der Premier selber dazu? Der sieht die Sache offenbar deutlich entspannter. Sunak habe sich nicht persönlich zur Comedy-Sendung geäussert, sagte einer seiner Sprecher, aber der «warme Empfang» Sunaks in Downing Street zeichne ein anderes Bild, als Noah es glauben machen wolle. Auf die Frage, ob Sunak glaube, England sei ein rassistisches Land, antwortete sein Sprecher: «Nein, tut er nicht.»

Der «Daily Show»-Clip wurde bis heute morgen über 850’000-mal angeklickt. Auch in den Kommentaren ist Unmut über seinen Spin zu lesen: Noah mache es sich etwas zu einfach, wenn er Amerikas Rassismusproblem auf englische Verhältnisse projiziere. So oder so wird Noah die «Daily Show» bald verlassen. Seit er von seinem Vorgänger Jon Stewart übernommen hat, sind die Zuschauerzahlen um 75 Prozent eingebrochen.



